OLAYLAR

1571 - Mağusa'nın Osmanlı Orduları'na teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.

1661 - Portekiz İmparatorluğu ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.

1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.

1726 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.

1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sonu.

1824 - Simón Bolívar, Peru Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası kabul edilen Peru'nun Junín Bölgesi'ndeki Junín Savaşı'nda, İspanyol İmparatorluğu ordusunu yendi.

1825 - Bolivya, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.

1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn Hapishanesi'nde gerçekleşti.

1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Krallığı Alman İmparatorluğu'na, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1915 - Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerleri, Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi'ni açtılar.

1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.

1923 - Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da, "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.

1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

1926 - Gertrude Ederle, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın oldu.

1932 - İlk Venedik Film Festivali başladı.

1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı: 70.000 kişi o anda, on binlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü. Zamanla radyoaktivite'nin yol açtığı kanserler de dahil, ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.

1960 - Küba Devrimi: ABD ambargosuna misilleme olarak, ülkedeki tüm Amerikan ve yabancı mülkiyet millîleştirildi.

1961 - Hâlen uzay programlarının en genç uzay insanı unvanına sahip SSCB'li kozmonot German Titov, Vostok 2 ile uzaya çıktı.

1962 - Jamaika, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1984 - Türkiye-Irak ikinci petrol boru hattı kurulması anlaşması imzalandı.

1991 - Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar.

1996 - Çeçen direnişçiler başkent Grozni'yi ele geçirdiler.

1997 - Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Guam'a inişe geçtiği sırada düştü: 228 kişi öldü.

2007 - Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi.

2013 - Rosario'da bir gaz patlaması gerçekleşti.

2023 - Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 28 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

DOĞUMLAR

1180 - Go-Toba, Japonya imparatoru (ö. 1239)

1515 - Şehzade Mustafa, I. Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın oğlu (ö. 1553)

1572 - Maanoğlu Fahreddin, Dürzi emir (d. 1635)

1605 - Johann Philipp von Schönborn, Alman Katolik başpiskoposu (ö. 1673)

1638 - Nicholas Malebranche, Fransız filozof (ö. 1715)

1651 - François Fénelon, Fransız Roma Katolik başpiskoposu, ilahiyatçı, şair ve yazar (ö. 1715)

1667 - Johann Bernoulli, İsviçreli matematikçi (ö. 1748)

1697 - Nicola Salvi, İtalyan mimar ve heykeltıraş (ö. 1751)

1697 - VII. Karl, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1745)

1765 - Petrobey Mavromihalis, Yunan general ve politikacı, 2. Yunanistan başbakanı (ö. 1848)

1766 - William Hyde Wollaston, İngiliz kimyacı ve fizikçi (ö. 1828)

1768 - Jean-Baptiste Bessières, Fransız general ve politikacı (ö. 1813)

1775 - Daniel O'Connell, İrlandalı avukat ve politikacı (ö. 1847)

1777 - Georges Louis Duvernoy, Fransız zoolog (ö. 1855)

1809 - Alfred Tennyson, İngiliz yazar (ö. 1892)

1810 - Ferdinand Barbedienne, Fransız heykeltıraş, mühendis ve girişimci (ö. 1892)

1881 - Alexander Fleming, İskoç bakteriyolog (penisilini bulan) (ö. 1955)

1900 - Yesari Asım Arsoy, Türk bestekâr, söz yazarı ve yorumcu (ö. 1992)

1908 - Necdet Mahfi Ayral, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2004)

1911 - Lucille Ball, Amerikalı aktris ve komedyen (ö. 1989)

1916 - Erik Nilsson, İsveçli futbolcu (ö. 1995)

1917 - Robert Mitchum, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 1997)

1926 - Frank Finlay, İngiliz sinema, dizi ve Tv oyuncusu dublör (ö. 2016)

1927 - Theodor Wagner, Avusturyalı futbolcu (ö. 2020)

1928 - Jeyan Mahfi Tözüm, Türk seslendirme sanatçısı ve oyuncu (ö. 2023)

1928 - Andy Warhol, Amerikalı ressam, film yapımcısı ve yayımcı (ö. 1987)

1930 - Abbey Lincoln, Amerikalı caz vokalisti, söz yazarı ve oyuncu (ö. 2010)

1931 - Jean-Louis Chautemps, Fransız caz müzisyeni (ö. 2022)

1932 - Howard Hodgkin, İngiliz grafiker ve ressam (ö. 2017)

1932 - Ahmet Mekin, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı

1934 - Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Türk tiyatro, sinema, radyo ve televizyon dizileri oyuncusu (ö. 2023)

1937 - Baden Powell, Brezilyalı gitarist ve besteci (ö. 2000)

1937 - Barbara Windsor, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)

1944 - Orival Pessini, Brezilyalı oyuncu, komedyen, kukla ve gösteri sanatçısı (ö. 2016)

1946 - Allan Holdsworth, İngiliz gitarist, caz füsion-rock müzisyeni ve besteci (ö. 2017)

1947Atilla Yiğit, Türk oyuncu

Muhammed Necibullah, Afgan siyasetçi ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı (ö. 1996)

1950 - Dorian Harewood, Amerikalı oyuncu

1951 - Catherine Hicks, Emmy Ödülü adayı Amerikalı sinema oyuncusu

1951 - Christophe de Margerie, Fransız iş insanı (ö. 2014)

1962 - Michelle Yeoh, Çin asıllı Malezyalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1963 - Kevin Mitnick, Amerikalı hacker (ö. 2023)

1965 - Yuki Kajiura, Japonya'da doğan besteci ve müzik yapımcısı

1967 - Erkan Tan, Türk gazeteci ve sunucu

1969 - Elliott Smith, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2003)

1970 - M. Night Shyamalan, Hint yönetmen, film yapımcısı, yazar ve aktör

1972 - Paolo Bacigalupi, Amerikalı bilimkurgu yazarı

1972 - Geri Halliwell, Britanyalı şarkıcı

1973 - Asia Carrera, Amerikalı porno film oyuncusu

1973 - Vera Farmiga, Amerikalı oyuncu

1975 - Geraldine Zivic, Arjantinli-Kolombiyalı oyuncu, sunucu ve model

1976 - Melissa George, Avustralyalı-Amerikalı oyuncu

1981 - Abdul Kader Keita, Fildişi Sahilli futbolcu

1983 - Robin van Persie, Hollandalı futbolcu

1984 - Vedad Ibišević, Bosnalı futbolcu

1985 - Bafétimbi Gomis, Senegal asıllı Fransız millî futbolcu

1986 - Mehmet Akgün, Türk asıllı Alman futbolcu

1988 - Korhan Herduran, Türk oyuncu

1989 - Hazal Adıyaman, Türk oyuncu

1991 - Erika Selin, İsveçli şarkıcı

1992 - Jakub Brabec, Çek milli futbolcu

1993 - Özgenur Yurtdagülen, Türk voleybolcu

1994 - Berk İsmail Ünsal, Türk futbolcu

1995 - Gaëtan Laura, Kongolu milli futbolcu

1995 - Aleksandar Vezenkov, Yunan basketbolcu

1997 - Marcus Thuram, Fransız millî futbolcu

ÖLÜMLER

258 - II. Sixtus, 31 Ağustos 257'e kadar Papa

523 - Hormisdas, 20 Temmuz 514 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır (d. 450)

750 - II. Mervan, On dördüncü ve son Emeviler halifesi (744-750) (d. 693)

1221 - Dominik Nuñez de Guzman, Dominiken tarikatının kurucusu (d. 1170)

1272 - V. István, 1270 ile 1272 arası hükümdarlık yapan Macaristan Kralı (d. 1239)

1458 - III. Callixtus, İspanyol din adamı ve Papa (d. 1378)

1553 - Girolamo Fracastoro, İtalyan hekim ve akademisyen (d. 1478)

1637 - Ben Jonson, İngiliz yazar (d. 1572)

1657 - Bohdan Hmelnitski, Kazak Hetmanlığı'nın kurucusu (d. 1595)

1660 - Diego Velázquez, İspanyol ressam (d. 1599)

1890 - William Kemmler, Amerikalı suçlu katil (elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kişi) (d. 1860)

1893 - Nabizade Nazım Osmanlı-Türk yazar (Tanzimat dönemi) (d. 1862)

1931 - Bix Beiderbecke, Amerikalı müzisyen ve caz tarihinin en özgün beyaz trompetçilerinden (d. 1903)

1959 - Preston Sturges, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve oyun yazarı (d. 1898)

1963 - Sophus Nielsen, Danimarkalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1888)

1964 - Cedric Hardwicke, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1893)

1968 - Ivar Tengbom, İsveçli mimar (d. 1878)

1969 - Theodor W. Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör (d. 1903)

1973 - Fulgencio Batista, Kübalı asker ve Devlet Başkanı (d. 1901)

1976 - Gregor Piatigorsky, Rus çellist (d. 1903)

1978 - Papa VI. Paulus, 1963-1978 yılları arasında papaydı (d. 1897)

1979 - Feodor Felix Konrad Lynen, Alman biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1911)

1982 - Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk gazeteci, şair, yazar ve romancı (d. 1912)

1982 - Samet Ağaoğlu, Azerbaycan doğumlu Türk yazar ve siyasetçi (d. 1909)

1985 - Forbes Burnham, Guyanalı siyasetçi (d. 1923)

1990 - Gordon Bunshaft, Amerikalı mimar (d. 1909)

1991 - Şapur Bahtiyar, İranlı siyasetçi ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki İran'ın son Başbakanı (Paris'te süikast) (d. 1914)

1994 - Domenico Modugno, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı (d. 1928)

1998 - André Weil, Fransız matematikçi (d. 1906)

1999 - Şemsi Denizer, Türk sendikacı, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı (silahlı saldırı sonucu) (d. 1951)

2001 - Jorge Amado de Faria, Brezilyalı yazar (d. 1912)

2001 - Wilhelm Mohnke, Nazi Almanyası'nda SS-Brigadeführer (d. 1911)

2002 - Edsger Dijkstra, Hollandalı bilgisayar mühendisi (d. 1930)

2004 - Rick James, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1948)

2005 - İbrahim Ferrer, Kübalı müzisyen (Buena Vista Social Club üyesi) (d. 1927)

2005 - Robin Cook, Britanyalı politikacı (d. 1946)

2008 - Peri Han, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)

2009 - Bahadır Akkuzu, Türk gitarist ve besteci (Kurtalan Ekspres üyesi) (d. 1955)

2010 - Tony Judt, İngiliz tarihçi (d. 1948)

2011 - Kuno Klötzer, Alman futbolcu ve teknik direktör (d. 1922)

2012 - Marvin Hamlisch, Amerikalı besteci ve orkestra şefi (d. 1944)

2012 - Bernard Lovell, İngiliz fizikçi ve radyo-astronom (d. 1913)

2013 - Selçuk Yula, Türk futbolcu (d. 1959)

2013 - Osep Minasoğlu, Türkiye Ermenisi fotoğraf sanatçısı (d. 1929)

2015 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (d. 1924)

2016 - Pete Fountain, Amerikalı klarnetçi (d. 1930)

2017 - Nicole Bricq, Fransız siyasetçi (d. 1947)

2017 - Betty Cuthbert, Avustralyalı atlet (d. 1938)

2018 - Patricia Benoit, Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni (d. 1927)

2019 - Umur Bugay, Türk senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar (d. 1941)

2019 - Sushma Swaraj, Hint siyasetçi ve bakan (d. 1952)

2020 - Shyamal Chakraborty, Hint politikacı (d. 1944)

2020 - Nikolai van der Heyde, Hollandalı film yönetmeni ve senarist (d. 1936)

2020 - Fernanda Lapa, Portekizli aktris (d. 1943)

2020 - Judit Reigl, Macar ressam (d. 1923)

2021 - Donald Kagan, ABD'li tarihçi (d. 1932)

2022 - Shinmon Aoki, Japon şair ve yazar (d. 1937)

2022 - Sungun Babacan, Türk seslendirme oyuncusu (d. 1958)

2022 - Daniel Lévi, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve piyanist (d. 1961)

2022 - Semih Sergen, Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni, sinema ve dizi oyuncusu, oyun ve şiir yazarı (d. 1931)

2024 - James Bjorken, Amerikalı teorik fizikçi (d. 1934)

2025 - Mustafa Demir, Türk mimar ve siyasetçi (d. 1961)