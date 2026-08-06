OLAYLAR
1571 - Mağusa'nın Osmanlı Orduları'na teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.
1661 - Portekiz İmparatorluğu ile Hollanda Cumhuriyeti arasında Hague Antlaşması imzalandı.
1682 - II. Viyana Kuşatması ile sonuçlanacak savaş ilan edildi.
1726 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu, Osmanlı'ya karşı ittifaka vardılar.
1806 - Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun sonu.
1824 - Simón Bolívar, Peru Kurtuluş Savaşı'nın bir parçası kabul edilen Peru'nun Junín Bölgesi'ndeki Junín Savaşı'nda, İspanyol İmparatorluğu ordusunu yendi.
1825 - Bolivya, İspanyol İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazandı.
1890 - Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı New York'taki Auburn Hapishanesi'nde gerçekleşti.
1914 - I. Dünya Savaşı: Sırbistan Krallığı Alman İmparatorluğu'na, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1915 - Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Anzak) askerleri, Çanakkale'nin Anafartalar bölgesinde, Suvla Koyu civarında karaya çıkarak Anafartalar Cephesi'ni açtılar.
1915 - Kirte Bağları Muharebesi başladı.
1923 - Türkiye ile Amerika arasında Lozan'da, "Suçluların İadesi Antlaşması" imzalandı.
1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
1926 - Gertrude Ederle, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kadın oldu.
1932 - İlk Venedik Film Festivali başladı.
1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldı: 70.000 kişi o anda, on binlerce insan da ileriki yıllarda radyasyon nedeniyle öldü. Zamanla radyoaktivite'nin yol açtığı kanserler de dahil, ölü sayısı 200 binin üstüne çıktı.
1960 - Küba Devrimi: ABD ambargosuna misilleme olarak, ülkedeki tüm Amerikan ve yabancı mülkiyet millîleştirildi.
1961 - Hâlen uzay programlarının en genç uzay insanı unvanına sahip SSCB'li kozmonot German Titov, Vostok 2 ile uzaya çıktı.
1962 - Jamaika, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.
1984 - Türkiye-Irak ikinci petrol boru hattı kurulması anlaşması imzalandı.
1991 - Sırp ve Hırvat liderler koşulsuz ateşkes anlaşmasına vardılar.
1996 - Çeçen direnişçiler başkent Grozni'yi ele geçirdiler.
1997 - Kore Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı, Guam'a inişe geçtiği sırada düştü: 228 kişi öldü.
2007 - Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükümetini kurmak üzere görevlendirildi.
2013 - Rosario'da bir gaz patlaması gerçekleşti.
2023 - Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 28 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
DOĞUMLAR
1180 - Go-Toba, Japonya imparatoru (ö. 1239)
1515 - Şehzade Mustafa, I. Süleyman ile Mahidevran Sultan'ın oğlu (ö. 1553)
1572 - Maanoğlu Fahreddin, Dürzi emir (d. 1635)
1605 - Johann Philipp von Schönborn, Alman Katolik başpiskoposu (ö. 1673)
1638 - Nicholas Malebranche, Fransız filozof (ö. 1715)
1651 - François Fénelon, Fransız Roma Katolik başpiskoposu, ilahiyatçı, şair ve yazar (ö. 1715)
1667 - Johann Bernoulli, İsviçreli matematikçi (ö. 1748)
1697 - Nicola Salvi, İtalyan mimar ve heykeltıraş (ö. 1751)
1697 - VII. Karl, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1745)
1765 - Petrobey Mavromihalis, Yunan general ve politikacı, 2. Yunanistan başbakanı (ö. 1848)
1766 - William Hyde Wollaston, İngiliz kimyacı ve fizikçi (ö. 1828)
1768 - Jean-Baptiste Bessières, Fransız general ve politikacı (ö. 1813)
1775 - Daniel O'Connell, İrlandalı avukat ve politikacı (ö. 1847)
1777 - Georges Louis Duvernoy, Fransız zoolog (ö. 1855)
1809 - Alfred Tennyson, İngiliz yazar (ö. 1892)
1810 - Ferdinand Barbedienne, Fransız heykeltıraş, mühendis ve girişimci (ö. 1892)
1881 - Alexander Fleming, İskoç bakteriyolog (penisilini bulan) (ö. 1955)
1900 - Yesari Asım Arsoy, Türk bestekâr, söz yazarı ve yorumcu (ö. 1992)
1908 - Necdet Mahfi Ayral, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2004)
1911 - Lucille Ball, Amerikalı aktris ve komedyen (ö. 1989)
1916 - Erik Nilsson, İsveçli futbolcu (ö. 1995)
1917 - Robert Mitchum, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 1997)
1926 - Frank Finlay, İngiliz sinema, dizi ve Tv oyuncusu dublör (ö. 2016)
1927 - Theodor Wagner, Avusturyalı futbolcu (ö. 2020)
1928 - Jeyan Mahfi Tözüm, Türk seslendirme sanatçısı ve oyuncu (ö. 2023)
1928 - Andy Warhol, Amerikalı ressam, film yapımcısı ve yayımcı (ö. 1987)
1930 - Abbey Lincoln, Amerikalı caz vokalisti, söz yazarı ve oyuncu (ö. 2010)
1931 - Jean-Louis Chautemps, Fransız caz müzisyeni (ö. 2022)
1932 - Howard Hodgkin, İngiliz grafiker ve ressam (ö. 2017)
1932 - Ahmet Mekin, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı
1934 - Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, Türk tiyatro, sinema, radyo ve televizyon dizileri oyuncusu (ö. 2023)
1937 - Baden Powell, Brezilyalı gitarist ve besteci (ö. 2000)
1937 - Barbara Windsor, İngiliz tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2020)
1944 - Orival Pessini, Brezilyalı oyuncu, komedyen, kukla ve gösteri sanatçısı (ö. 2016)
1946 - Allan Holdsworth, İngiliz gitarist, caz füsion-rock müzisyeni ve besteci (ö. 2017)
1947Atilla Yiğit, Türk oyuncu
Muhammed Necibullah, Afgan siyasetçi ve Afganistan Demokratik Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı (ö. 1996)
1950 - Dorian Harewood, Amerikalı oyuncu
1951 - Catherine Hicks, Emmy Ödülü adayı Amerikalı sinema oyuncusu
1951 - Christophe de Margerie, Fransız iş insanı (ö. 2014)
1962 - Michelle Yeoh, Çin asıllı Malezyalı aktris ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1963 - Kevin Mitnick, Amerikalı hacker (ö. 2023)
1965 - Yuki Kajiura, Japonya'da doğan besteci ve müzik yapımcısı
1967 - Erkan Tan, Türk gazeteci ve sunucu
1969 - Elliott Smith, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2003)
1970 - M. Night Shyamalan, Hint yönetmen, film yapımcısı, yazar ve aktör
1972 - Paolo Bacigalupi, Amerikalı bilimkurgu yazarı
1972 - Geri Halliwell, Britanyalı şarkıcı
1973 - Asia Carrera, Amerikalı porno film oyuncusu
1973 - Vera Farmiga, Amerikalı oyuncu
1975 - Geraldine Zivic, Arjantinli-Kolombiyalı oyuncu, sunucu ve model
1976 - Melissa George, Avustralyalı-Amerikalı oyuncu
1981 - Abdul Kader Keita, Fildişi Sahilli futbolcu
1983 - Robin van Persie, Hollandalı futbolcu
1984 - Vedad Ibišević, Bosnalı futbolcu
1985 - Bafétimbi Gomis, Senegal asıllı Fransız millî futbolcu
1986 - Mehmet Akgün, Türk asıllı Alman futbolcu
1988 - Korhan Herduran, Türk oyuncu
1989 - Hazal Adıyaman, Türk oyuncu
1991 - Erika Selin, İsveçli şarkıcı
1992 - Jakub Brabec, Çek milli futbolcu
1993 - Özgenur Yurtdagülen, Türk voleybolcu
1994 - Berk İsmail Ünsal, Türk futbolcu
1995 - Gaëtan Laura, Kongolu milli futbolcu
1995 - Aleksandar Vezenkov, Yunan basketbolcu
1997 - Marcus Thuram, Fransız millî futbolcu
ÖLÜMLER
258 - II. Sixtus, 31 Ağustos 257'e kadar Papa
523 - Hormisdas, 20 Temmuz 514 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır (d. 450)
750 - II. Mervan, On dördüncü ve son Emeviler halifesi (744-750) (d. 693)
1221 - Dominik Nuñez de Guzman, Dominiken tarikatının kurucusu (d. 1170)
1272 - V. István, 1270 ile 1272 arası hükümdarlık yapan Macaristan Kralı (d. 1239)
1458 - III. Callixtus, İspanyol din adamı ve Papa (d. 1378)
1553 - Girolamo Fracastoro, İtalyan hekim ve akademisyen (d. 1478)
1637 - Ben Jonson, İngiliz yazar (d. 1572)
1657 - Bohdan Hmelnitski, Kazak Hetmanlığı'nın kurucusu (d. 1595)
1660 - Diego Velázquez, İspanyol ressam (d. 1599)
1890 - William Kemmler, Amerikalı suçlu katil (elektrikli sandalye ile idam edilen ilk kişi) (d. 1860)
1893 - Nabizade Nazım Osmanlı-Türk yazar (Tanzimat dönemi) (d. 1862)
1931 - Bix Beiderbecke, Amerikalı müzisyen ve caz tarihinin en özgün beyaz trompetçilerinden (d. 1903)
1959 - Preston Sturges, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve oyun yazarı (d. 1898)
1963 - Sophus Nielsen, Danimarkalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1888)
1964 - Cedric Hardwicke, İngiliz sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1893)
1968 - Ivar Tengbom, İsveçli mimar (d. 1878)
1969 - Theodor W. Adorno, Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör (d. 1903)
1973 - Fulgencio Batista, Kübalı asker ve Devlet Başkanı (d. 1901)
1976 - Gregor Piatigorsky, Rus çellist (d. 1903)
1978 - Papa VI. Paulus, 1963-1978 yılları arasında papaydı (d. 1897)
1979 - Feodor Felix Konrad Lynen, Alman biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1911)
1982 - Feridun Fazıl Tülbentçi, Türk gazeteci, şair, yazar ve romancı (d. 1912)
1982 - Samet Ağaoğlu, Azerbaycan doğumlu Türk yazar ve siyasetçi (d. 1909)
1985 - Forbes Burnham, Guyanalı siyasetçi (d. 1923)
1990 - Gordon Bunshaft, Amerikalı mimar (d. 1909)
1991 - Şapur Bahtiyar, İranlı siyasetçi ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki İran'ın son Başbakanı (Paris'te süikast) (d. 1914)
1994 - Domenico Modugno, İtalyan şarkıcı ve söz yazarı (d. 1928)
1998 - André Weil, Fransız matematikçi (d. 1906)
1999 - Şemsi Denizer, Türk sendikacı, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı (silahlı saldırı sonucu) (d. 1951)
2001 - Jorge Amado de Faria, Brezilyalı yazar (d. 1912)
2001 - Wilhelm Mohnke, Nazi Almanyası'nda SS-Brigadeführer (d. 1911)
2002 - Edsger Dijkstra, Hollandalı bilgisayar mühendisi (d. 1930)
2004 - Rick James, Amerikalı müzisyen ve besteci (d. 1948)
2005 - İbrahim Ferrer, Kübalı müzisyen (Buena Vista Social Club üyesi) (d. 1927)
2005 - Robin Cook, Britanyalı politikacı (d. 1946)
2008 - Peri Han, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)
2009 - Bahadır Akkuzu, Türk gitarist ve besteci (Kurtalan Ekspres üyesi) (d. 1955)
2010 - Tony Judt, İngiliz tarihçi (d. 1948)
2011 - Kuno Klötzer, Alman futbolcu ve teknik direktör (d. 1922)
2012 - Marvin Hamlisch, Amerikalı besteci ve orkestra şefi (d. 1944)
2012 - Bernard Lovell, İngiliz fizikçi ve radyo-astronom (d. 1913)
2013 - Selçuk Yula, Türk futbolcu (d. 1959)
2013 - Osep Minasoğlu, Türkiye Ermenisi fotoğraf sanatçısı (d. 1929)
2015 - Orna Porat, İsrailli tiyatrocu (d. 1924)
2016 - Pete Fountain, Amerikalı klarnetçi (d. 1930)
2017 - Nicole Bricq, Fransız siyasetçi (d. 1947)
2017 - Betty Cuthbert, Avustralyalı atlet (d. 1938)
2018 - Patricia Benoit, Amerikalı oyuncu ve film yönetmeni (d. 1927)
2019 - Umur Bugay, Türk senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar (d. 1941)
2019 - Sushma Swaraj, Hint siyasetçi ve bakan (d. 1952)
2020 - Shyamal Chakraborty, Hint politikacı (d. 1944)
2020 - Nikolai van der Heyde, Hollandalı film yönetmeni ve senarist (d. 1936)
2020 - Fernanda Lapa, Portekizli aktris (d. 1943)
2020 - Judit Reigl, Macar ressam (d. 1923)
2021 - Donald Kagan, ABD'li tarihçi (d. 1932)
2022 - Shinmon Aoki, Japon şair ve yazar (d. 1937)
2022 - Sungun Babacan, Türk seslendirme oyuncusu (d. 1958)
2022 - Daniel Lévi, Fransız şarkıcı, söz yazarı ve piyanist (d. 1961)
2022 - Semih Sergen, Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni, sinema ve dizi oyuncusu, oyun ve şiir yazarı (d. 1931)
2024 - James Bjorken, Amerikalı teorik fizikçi (d. 1934)
2025 - Mustafa Demir, Türk mimar ve siyasetçi (d. 1961)