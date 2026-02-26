OLAYLAR

364 - I. Valentinianus, Roma imparatoru oldu.

1618 - Osmanlı Sultanı, I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman Padişah oldu.

1658 - Danimarka ve İsveç arasında, Roskilde Antlaşması imzalandı.

1815 - Napolyon Bonapart, Elba'dan kaçtı.

1848 - Fransa'da İkinci Cumhuriyet ilan edildi.

1870 - New York'ta ilk metro çalışmaya başladı.

1910 - İstanbul'da ilk solcu dergi, "İştirak" yayımlanmaya başladı. Dergi Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.

1917 - Nick LaRocca'nın Original Dixiland Jazz Band orkestrası, ilk caz plağını Victor Talking Machine Company adlı plakçılık şirketi'nin, New York stüdyolarında doldurdu.

1925 - Fransızların yönetiminde bulunan Tütün Rejisinin (tekelinin), 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.

1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.

1934 - İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.

1943 - İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen 160 kişi, Aşkale'ye gönderildi.

1952 - Winston Churchill, Birleşik Krallık'ın atom bombasına sahip olduğunu ilan etti.

1967 - Amerika Birleşik Devletleri, 25 bin askerle Vietkong'a saldırıya geçti.

1976 - Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

1991 - Saddam Hüseyin, Bağdat radyosunda yaptığı açıklamada, Irak Ordusunun Kuveyt'ten çekildiğini duyurdu.

1992 - Hocalı Katliamı: Azerbaycan'ın Hocalı kentine giren silahlı Ermeni gruplar, 613 Azeriyi öldürdü.

1993 - New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin altındaki otoparkta, bir kamyonda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

1998 - Nutuk, Rumcaya çevrildi.

1999 - İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen ılımlı adaylar, Tahran Belediye Meclisindeki, 15 sandalyeden 13'ünü kazandılar.

2001 - Taliban örgütü mensupları, Afganistan'ın Bamyan kentindeki Buda heykellerini tahrip etti.

2004 - Amerika Birleşik Devletleri, 23 yıldır sürdürdüğü Libya'ya seyahat yasağını sona erdirdi.

2004 - Makedonya Devlet Başkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi, uçağın Bosna-Hersek'in Mostar kenti yakınlarında düşmesi sonucu öldü. Trajkovski'nin yerine, 12 Mayıs'ta Branko Srvenkovski geçti.

2011 - Nintendo, yeni oyun konsolu Nintendo 3DS'yi, Japonya'da piyasaya sürdü.

2022 - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden iki gün sonra Mikolayiv Muharebesi başladı.

DOĞUMLAR

1564 - Christopher Marlowe, İngiliz şair ve oyun yazarı (ö. 1593)

1671 - Anthony Ashley-Cooper, İngiliz düşünür (ö. 1713)

1715 - Claude-Adrien Helvétius, Fransız filozof (ö. 1771)

1725 - Nicolas Joseph Cugnot, Fransız mucit ve bilim insanı (ö. 1804)

1754 - Ferdinando Marescalchi, İtalyan diplomat ve siyasetçi (ö. 1816)

1786 - François Jean Dominique Arago, Fransız fizikçi, matematikçi, astronom, mason ve politikacı (ö. 1853)

1794 - Barthélémy de Theux de Meylandt, Belçika Başbakanı (ö. 1874)

1799 - Benoît Paul Émile Clapeyron, Fransız mühendis ve fizikçi (ö. 1864)

1802 - Victor Hugo, Fransız yazar (ö. 1885)

1805 - Melik Cihan Hanım, İran Şahı Muhammed Şah'ın eşi (ö. 1873)

1807 - Théophile-Jules Pelouze, Fransız kimyager (ö. 1867)

1808 - Honoré Daumier, Fransız ressam, heykeltıraş ve karikatürist (ö. 1879)

1821 - Félix Ziem, Fransız ressam, gezgin (ö. 1911)

1825 - James Skivring Smith, Liberyalı doktor ve siyasetçi (ö. 1892)

1825 - Ludwig Rütimeyer, İsviçreli doktor, anatom, jeolog ve paleontolog (ö. 1895)

1829 - Levi Strauss, Alman tekstil tasarımcısı (ö. 1902)

1846 - "Buffalo Bill" (William Frederick Cody), Amerikalı asker, bizon avcısı ve şovmen (ö. 1917)

1849 - Leonid Pozen, Rus-Ukraynalı heykeltıraş ve avukat (ö. 1921)

1849 - Geneviève Halévy, Fransız salonniére (ö. 1928)

1858 - William Joseph Hammer, Amerikalı elektrik mühendisi (ö. 1934)

1860 - Stiliyan Kovaçev, Bulgar asker (ö. 1939)

1861 - I. Ferdinand, Bulgaristan'ın ilk Çarı (ö. 1948)

1869 - Nadejda Krupskaya, Rus devrimci ve Lenin'in eşi (ö. 1939)

1870 - Thomas Byles, İngiliz Katolik rahip (ö. 1912)

1876 - Agustín Pedro Justo, Arjantin'in Devlet Başkanlarından (ö. 1943)

1880 - Lionel Logue, Avustralyalı konuşma ve dil terapisti ve amatör sahne oyuncusu (ö. 1953)

1882 - Husband Kimmel, Amerikalı komutan (ö. 1968)

1882 - Umberto Cisotti, İtalyan matematikçi ve fizikçi (ö. 1946)

1885 - Aleksandras Stulginskis, Litvanya'nın ikinci Cumhurbaşkanı (ö. 1969)

1886 - Mihri Müşfik Hanım, Türk ressam (ö. 1954)

1887 - Akaki Şanidze, Gürcü dilbilimci ve filolog (ö. 1987)

1893 - I. A. Richards, İngiliz edebiyat eleştirmeni ve retorikçi (ö. 1979)

1894 - Wilhelm Bittrich, Alman SS Obergruppenführer ve Waffen-SS generali (ö. 1979)

1896 - Andrey Jdanov, Sovyet politikacı (ö. 1948)

1896 - Evans Carlson, Amerikalı Kolordu komutanı (ö. 1947)

1900 - Halina Konopacka, Polonyalı atlet, disk ve gülle atıcı (ö. 1989)

1902 - Jean Bruller, bir Fransız yazar ve illüstratördü (ö. 1991)

1903 - Giulio Natta, İtalyan kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1979)

1908 - Tex Avery, Amerikalı film yapımcısı, animatör ve oyuncu (ö. 1980)

1909 - Talal bin Abdullah, Ürdün Kralı (ö. 1972)

1916 - Jackie Gleason, Amerikalı oyuncu (ö. 1987)

1918 - Pyotr Maşerov, Sovyet Beyaz Rus komünist lider (ö. 1980)

1918 - Theodore Sturgeon, Amerikalı kurgu yazarı ve edebiyat eleştirmenidir (ö. 1985)

1920 - José Mauro de Vasconcelos, Brezilyalı yazar (ö. 1984)

1920 - Tony Randall, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)

1921 - Betty Hutton, Amerikalı eski bir oyuncu ve komedyendir (ö. 2007)

1922 - Margaret Leighton, İngiliz aktris (ö. 1976)

1922 - Paatje Phefferkorn, Hollandalı eğitimci ve uygulamalı karma dövüş sanatçısı (ö. 2021)

1924 - Noboru Takeshita, Japon siyasetçi (ö. 2000)

1926 - Doris Belack, Amerikalı oyuncudur (ö. 2011)

1926 - Verne Gagne, eski Amerikalı profesyonel güreşçi ve antrenörü (ö. 2015)

1928 - Fats Domino, Amerikalı rock and roll, reggae müziği sanatçısı, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2017)

1928 - Ariel Şaron, İsrailli siyasetçi (ö. 2014)

1929 - Osep Minasoğlu, Türkiye Ermenisi fotoğraf sanatçıcı (ö. 2013)

1932 - Johnny Cash, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)

1933 - Salvador Martínez Pérez, Meksikalı Katolik Piskopos (ö. 2019)

1942 - Jozef Adamec, Slovak eski futbolcu, teknik direktör (ö. 2018)

1943 - Paul Cotton, Amerikalı country-rock şarkıcısı, müzisyeni ve söz yazarı (ö. 2021)

1943 - Bill Duke, Amerikalı aktör ve film yönetmenidir.

1946 - Ahmed H. Zewail, Mısırlı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2016)

1946 - Colin Bell, İngiliz millî futbolcu (ö. 2021)

1947 - Sandie Shaw, İngiliz şarkıcısı

1948 - Cevdet Arıkan, Türk oyuncu (ö. 2023)

1949 - Elizabeth George, Amerikalı bir yazardır

1949 - Emma Kirkby, İngiliz soprano

1950 - Ali Rıza Binboğa, Türk pop şarkıcısı

1950 - Helen Clark, eski Yeni Zelanda başbakanı

1951 - Ferhan Şensoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2021)

1953 - Michael Bolton, Amerikalı şarkıcı

1953 - Barbara Niven, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1954 - Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı

1955 - Suna Yıldızoğlu, İngiliz asıllı Türk oyuncu

1958 - Michel Houellebecq, Fransız yazar

1958 - Tim Kaine, Amerikalı hukukçu

1959 - Ahmet Davutoğlu, Türk akademisyen ve siyasetçi

1960 - Jaz Coleman, İngiliz müzisyen, şarkıcı, besteci ve yapımcı

1961 - Virginie Lemoine, Fransız aktris

1964 - Mark Dacascos, Amerikalı oyuncu

1966 - Necva Kerem, Lübnanlı şarkıcı

1967 - Kazuyoshi Miura, Japon futbolcu

1970 - Mehmet Ali Ilıcak, Türk gazeteci ve medya patronu

1971 - Sean Baker, Amerikalı film yapımcısı, senarist, yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi

1971 - Erykah Badu, Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, aktivist ve oyuncu

1971 - Max Martin, İsveçli müzik prodüktörü ve söz yazarı

1971 - Hélène Ségara, Fransız şarkıcı ve söz yazarı

1973 - Ole Gunnar Solskjær, Norveçli millî futbolcu ve teknik direktör

1974 - Sébastien Loeb, Fransız ralli pilotu

1975 - Öykü Serter, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu

1978 - Abdoulaye Faye, Senegalli millî futbolcu

1979 - Pedro Mendes, Portekizli futbolcu

1982 - Li Na, Çinli profesyonel tenisçi

1982 - Nate Ruess, Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı

1983 - Pepe, Brezilya asıllı Portekizli futbolcu

1984 - Natalia Lafourcade, Meksikalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve müzisyen

1984 - Beren Saat, Türk oyuncu

1984 - Emmanuel Adebayor, Togolu futbolcu

1985 - Fernando Llorente, İspanyol futbolcu

1986 - Teresa Palmer, Avustralyalı aktris

1988 - Deniz Yılmaz, Türk futbolcu

1990 - Sergi Enrich, İspanyol futbolcu

1991 - CL, Güney Koreli rapçi, şarkıcı ve söz yazarı

1992 - Demet Özdemir, Türk oyuncu

1993 - Maria Ehrich, Alman aktris

1994 - Ahmet Çalık, Türk millî futbolcu (ö. 2022)

1996 - İlayda Alişan, Türk oyuncu

1998 - Ege Tanman, Türk oyuncu

2003 - Levi Colwill, İngiliz millî futbolcu

2003 - Jamal Musiala, Alman millî futbolcu

ÖLÜMLER

420 - Gazzeli Porfirios, Gazze piskoposu (d. 347)

1154 - II. Rugerro, Sicilya Kralı (d. 1095)

1577 - XIV. Eric, İsveç kralı (d. 1533)

1603 - Maria, Kutsal Roma imparatoriçesi (d. 1528)

1770 - Giuseppe Tartini, İtalyan besteci ve kemancı (d. 1692)

1811 - James Sharples, İngiliz portre ressamı (d. 1751-1752)

1828 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Alman ressam (d. 1751)

1878 - Angelo Secchi, İtalyan gök bilimci (d. 1818)

1907 - Charles William Alcock, İngiliz sporcu, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi (d. 1842)

1909 - Hermann Ebbinghaus, Alman psikolog (unutma eğrisi ve aralık etkisinin keşfi ile tanınan) (d. 1850)

1921 - Carl Menger, Avusturyalı iktisatçı (d. 1840)

1929 - Giriftzen Asım Bey, Türk neyzen, grifitzen ve besteci (d. 1851)

1930 - Ahmed Rıza Bey, Türk siyasetçi ve Jön Türk hareketinin önderlerinden (d. 1858)

1930 - Mary Whiton Calkins, Amerikalı filozof ve psikolog (d. 1863)

1931 - Otto Wallach, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1847)

1939 - Vlas Çubar, Bolşevik devrimci (d. 1891)

1943 - Theodor Eicke, Alman Nazi subayı (d. 1892)

1952 - Theodoros Pangalos, Yunan asker ve siyasetçi (d. 1878)

1952 - Josef Thorak, Alman heykeltıraş (d. 1889)

1961 - Hasan Âli Yücel, Türk öğretmen, siyasetçi ve eski Millî Eğitim Bakanlarından (d. 1897)

1969 - Karl Jaspers, Alman yazar (d. 1883)

1969 - Levi Eşkol, İsrail Başbakanı (d. 1895)

1971 - Fernandel, Fransız aktör (d. 1903)

1984 - Hasan Hüseyin Korkmazgil, Türk şair (d. 1927)

1985 - Tjalling Koopmans, Hollandalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1910)

1991 - Slim Gaillard, Amerikalı caz şarkıcısı, piyanist ve gitarist (d. 1916)

1994 - Bill Hicks, Amerikalı Stand-Up komedyeni (d. 1961)

1994 - Tarık Buğra, Türk yazar ve gazeteci (d. 1918)

1998 - Theodore Schultz, Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1902)

2002 - Lawrence Tierney, Amerikalı oyuncu (d. 1919)

2004 - Boris Traykovski, Makedon siyasetçi (d. 1956)

2009 - Wendy Richard, İngiliz oyuncu (d. 1943)

2011 - Arnošt Lustig, Çek yazar (d. 1926)

2013 - Stéphane Hessel, Fransız diplomat, direnişçi, yazar (d. 1917)

2014 - Mehmet Gün, Türk ressam (d. 1954)

2015 - Nadia Hilou, İsrailli siyasetçi ve sosyolog (d. 1953)

2015 - Avijit Roy, Bangladeşli yazar (d. 1972)

2016 - Andy Bathgate, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1932)

2016 - Karl Dedecius, Polonyalı-Alman çevirmen ve yazar (d. 1921)

2016 - Eri Klas, Eston orkestra şefi ve yayıncı (d. 1939)

2017 - Katalin Berek, Macar aktris (d. 1930)

2017 - Eugene Garfield, Amerikalı dilbilimci ve iş insanı (d. 1925)

2017 - Preben Hertoft, Danimarkalı psikiyatrist ve profesör (d. 1928)

2018 - Mies Bouwman, Hollandalı kadın televizyon sunucusu (d. 1929)

2018 - Tatyana Karpova, Sovyet-Rus oyuncu (d. 1916)

2018 - Benjamin Melniker, Amerikalı film yapımcısı (d. 1913)

2019 - Aytaç Arman, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1949)

2019 - Christian Bach, Arjantinli-Meksikalı oyuncu ve film yapımcısı (d. 1959)

2019 - Mitzi Hoag, Amerikalı oyuncu (d. 1932)

2019 - Jeraldine Saunders, Amerikalı televizyon ve köşe yazarı, model ve öğretim görevlisi (d. 1923)

2020 - Sergey Dorenski, Sovyet-Rus piyanist ve eğitimci (d. 1931)

2020 - İskender Hamidov, Azerbaycan Cumhuriyeti eski İçişleri Bakanı ve Korgeneral (d. 1948)

2020 - Necmiye Hoca, Arnavut komünist aktivist (d. 1921)

2021 - Tarık El-Bısri, Mısırlı yargıç ve yazar (d. 1933)

2021 - Ronald Gillespie, Kanadalı kimya profesörü (d. 1924)

2021 - Desmond McAleenan, İrlandalı-Amerikalı eski profesyonel futbolcu ve kaleci antrenörü (d. 1967)

2021 - Michael Somare, Papua Yeni Gineli politikacı (d. 1936)

2022 - Antonio Seguí, Arjantinli ressam, baskı, karton, kitap illüstrasyon sanatçısı ve heykeltıraş (d. 1934)

2023 - Ziya Şengül, Türk eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu (d. 1944)

2025 - Anike Agbaje-Williams, Nijeryalı haber sunucusu (d. 1936)

2025 - Michelle Trachtenberg, Amerikalı aktris (d. 1985)

2025 - Betsy Arakawa, Amerikalı müzisyen (Gene Hackman eşi) (d. 1959)