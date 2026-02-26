OLAYLAR
364 - I. Valentinianus, Roma imparatoru oldu.
1618 - Osmanlı Sultanı, I. Mustafa tahttan indirildi ve yerine II. Osman Padişah oldu.
1658 - Danimarka ve İsveç arasında, Roskilde Antlaşması imzalandı.
1815 - Napolyon Bonapart, Elba'dan kaçtı.
1848 - Fransa'da İkinci Cumhuriyet ilan edildi.
1870 - New York'ta ilk metro çalışmaya başladı.
1910 - İstanbul'da ilk solcu dergi, "İştirak" yayımlanmaya başladı. Dergi Hüseyin Hilmi tarafından çıkarıldı.
1917 - Nick LaRocca'nın Original Dixiland Jazz Band orkestrası, ilk caz plağını Victor Talking Machine Company adlı plakçılık şirketi'nin, New York stüdyolarında doldurdu.
1925 - Fransızların yönetiminde bulunan Tütün Rejisinin (tekelinin), 1 Mart 1925'ten itibaren lağvedildiğine ilişkin yasa, TBMM'de kabul edildi.
1926 - Türkiye İstatistik Kurumu (o dönemki adıyla Merkezi İstatistik Dairesi) kuruldu.
1934 - İstanbul Belediyesi, evlerin bazılarında görülen "kafes"lerin (cumbaların) kaldırılmasını kararlaştırdı.
1943 - İstanbul'da Varlık Vergisi'ni ödemeyen 160 kişi, Aşkale'ye gönderildi.
1952 - Winston Churchill, Birleşik Krallık'ın atom bombasına sahip olduğunu ilan etti.
1967 - Amerika Birleşik Devletleri, 25 bin askerle Vietkong'a saldırıya geçti.
1976 - Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalandı.
1991 - Saddam Hüseyin, Bağdat radyosunda yaptığı açıklamada, Irak Ordusunun Kuveyt'ten çekildiğini duyurdu.
1992 - Hocalı Katliamı: Azerbaycan'ın Hocalı kentine giren silahlı Ermeni gruplar, 613 Azeriyi öldürdü.
1993 - New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin altındaki otoparkta, bir kamyonda meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.
1998 - Nutuk, Rumcaya çevrildi.
1999 - İran'da 1979 İslam Devrimi'nden sonra ilk belediye seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen ılımlı adaylar, Tahran Belediye Meclisindeki, 15 sandalyeden 13'ünü kazandılar.
2001 - Taliban örgütü mensupları, Afganistan'ın Bamyan kentindeki Buda heykellerini tahrip etti.
2004 - Amerika Birleşik Devletleri, 23 yıldır sürdürdüğü Libya'ya seyahat yasağını sona erdirdi.
2004 - Makedonya Devlet Başkanı Boris Traykovski ile beraberindekilerden 8 kişi, uçağın Bosna-Hersek'in Mostar kenti yakınlarında düşmesi sonucu öldü. Trajkovski'nin yerine, 12 Mayıs'ta Branko Srvenkovski geçti.
2011 - Nintendo, yeni oyun konsolu Nintendo 3DS'yi, Japonya'da piyasaya sürdü.
2022 - Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden iki gün sonra Mikolayiv Muharebesi başladı.
DOĞUMLAR
1564 - Christopher Marlowe, İngiliz şair ve oyun yazarı (ö. 1593)
1671 - Anthony Ashley-Cooper, İngiliz düşünür (ö. 1713)
1715 - Claude-Adrien Helvétius, Fransız filozof (ö. 1771)
1725 - Nicolas Joseph Cugnot, Fransız mucit ve bilim insanı (ö. 1804)
1754 - Ferdinando Marescalchi, İtalyan diplomat ve siyasetçi (ö. 1816)
1786 - François Jean Dominique Arago, Fransız fizikçi, matematikçi, astronom, mason ve politikacı (ö. 1853)
1794 - Barthélémy de Theux de Meylandt, Belçika Başbakanı (ö. 1874)
1799 - Benoît Paul Émile Clapeyron, Fransız mühendis ve fizikçi (ö. 1864)
1802 - Victor Hugo, Fransız yazar (ö. 1885)
1805 - Melik Cihan Hanım, İran Şahı Muhammed Şah'ın eşi (ö. 1873)
1807 - Théophile-Jules Pelouze, Fransız kimyager (ö. 1867)
1808 - Honoré Daumier, Fransız ressam, heykeltıraş ve karikatürist (ö. 1879)
1821 - Félix Ziem, Fransız ressam, gezgin (ö. 1911)
1825 - James Skivring Smith, Liberyalı doktor ve siyasetçi (ö. 1892)
1825 - Ludwig Rütimeyer, İsviçreli doktor, anatom, jeolog ve paleontolog (ö. 1895)
1829 - Levi Strauss, Alman tekstil tasarımcısı (ö. 1902)
1846 - "Buffalo Bill" (William Frederick Cody), Amerikalı asker, bizon avcısı ve şovmen (ö. 1917)
1849 - Leonid Pozen, Rus-Ukraynalı heykeltıraş ve avukat (ö. 1921)
1849 - Geneviève Halévy, Fransız salonniére (ö. 1928)
1858 - William Joseph Hammer, Amerikalı elektrik mühendisi (ö. 1934)
1860 - Stiliyan Kovaçev, Bulgar asker (ö. 1939)
1861 - I. Ferdinand, Bulgaristan'ın ilk Çarı (ö. 1948)
1869 - Nadejda Krupskaya, Rus devrimci ve Lenin'in eşi (ö. 1939)
1870 - Thomas Byles, İngiliz Katolik rahip (ö. 1912)
1876 - Agustín Pedro Justo, Arjantin'in Devlet Başkanlarından (ö. 1943)
1880 - Lionel Logue, Avustralyalı konuşma ve dil terapisti ve amatör sahne oyuncusu (ö. 1953)
1882 - Husband Kimmel, Amerikalı komutan (ö. 1968)
1882 - Umberto Cisotti, İtalyan matematikçi ve fizikçi (ö. 1946)
1885 - Aleksandras Stulginskis, Litvanya'nın ikinci Cumhurbaşkanı (ö. 1969)
1886 - Mihri Müşfik Hanım, Türk ressam (ö. 1954)
1887 - Akaki Şanidze, Gürcü dilbilimci ve filolog (ö. 1987)
1893 - I. A. Richards, İngiliz edebiyat eleştirmeni ve retorikçi (ö. 1979)
1894 - Wilhelm Bittrich, Alman SS Obergruppenführer ve Waffen-SS generali (ö. 1979)
1896 - Andrey Jdanov, Sovyet politikacı (ö. 1948)
1896 - Evans Carlson, Amerikalı Kolordu komutanı (ö. 1947)
1900 - Halina Konopacka, Polonyalı atlet, disk ve gülle atıcı (ö. 1989)
1902 - Jean Bruller, bir Fransız yazar ve illüstratördü (ö. 1991)
1903 - Giulio Natta, İtalyan kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1979)
1908 - Tex Avery, Amerikalı film yapımcısı, animatör ve oyuncu (ö. 1980)
1909 - Talal bin Abdullah, Ürdün Kralı (ö. 1972)
1916 - Jackie Gleason, Amerikalı oyuncu (ö. 1987)
1918 - Pyotr Maşerov, Sovyet Beyaz Rus komünist lider (ö. 1980)
1918 - Theodore Sturgeon, Amerikalı kurgu yazarı ve edebiyat eleştirmenidir (ö. 1985)
1920 - José Mauro de Vasconcelos, Brezilyalı yazar (ö. 1984)
1920 - Tony Randall, Amerikalı oyuncu (ö. 2004)
1921 - Betty Hutton, Amerikalı eski bir oyuncu ve komedyendir (ö. 2007)
1922 - Margaret Leighton, İngiliz aktris (ö. 1976)
1922 - Paatje Phefferkorn, Hollandalı eğitimci ve uygulamalı karma dövüş sanatçısı (ö. 2021)
1924 - Noboru Takeshita, Japon siyasetçi (ö. 2000)
1926 - Doris Belack, Amerikalı oyuncudur (ö. 2011)
1926 - Verne Gagne, eski Amerikalı profesyonel güreşçi ve antrenörü (ö. 2015)
1928 - Fats Domino, Amerikalı rock and roll, reggae müziği sanatçısı, şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2017)
1928 - Ariel Şaron, İsrailli siyasetçi (ö. 2014)
1929 - Osep Minasoğlu, Türkiye Ermenisi fotoğraf sanatçıcı (ö. 2013)
1932 - Johnny Cash, Amerikalı müzisyen (ö. 2003)
1933 - Salvador Martínez Pérez, Meksikalı Katolik Piskopos (ö. 2019)
1942 - Jozef Adamec, Slovak eski futbolcu, teknik direktör (ö. 2018)
1943 - Paul Cotton, Amerikalı country-rock şarkıcısı, müzisyeni ve söz yazarı (ö. 2021)
1943 - Bill Duke, Amerikalı aktör ve film yönetmenidir.
1946 - Ahmed H. Zewail, Mısırlı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2016)
1946 - Colin Bell, İngiliz millî futbolcu (ö. 2021)
1947 - Sandie Shaw, İngiliz şarkıcısı
1948 - Cevdet Arıkan, Türk oyuncu (ö. 2023)
1949 - Elizabeth George, Amerikalı bir yazardır
1949 - Emma Kirkby, İngiliz soprano
1950 - Ali Rıza Binboğa, Türk pop şarkıcısı
1950 - Helen Clark, eski Yeni Zelanda başbakanı
1951 - Ferhan Şensoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 2021)
1953 - Michael Bolton, Amerikalı şarkıcı
1953 - Barbara Niven, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu
1954 - Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanı
1955 - Suna Yıldızoğlu, İngiliz asıllı Türk oyuncu
1958 - Michel Houellebecq, Fransız yazar
1958 - Tim Kaine, Amerikalı hukukçu
1959 - Ahmet Davutoğlu, Türk akademisyen ve siyasetçi
1960 - Jaz Coleman, İngiliz müzisyen, şarkıcı, besteci ve yapımcı
1961 - Virginie Lemoine, Fransız aktris
1964 - Mark Dacascos, Amerikalı oyuncu
1966 - Necva Kerem, Lübnanlı şarkıcı
1967 - Kazuyoshi Miura, Japon futbolcu
1970 - Mehmet Ali Ilıcak, Türk gazeteci ve medya patronu
1971 - Sean Baker, Amerikalı film yapımcısı, senarist, yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi
1971 - Erykah Badu, Grammy Ödüllü Amerikalı şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, aktivist ve oyuncu
1971 - Max Martin, İsveçli müzik prodüktörü ve söz yazarı
1971 - Hélène Ségara, Fransız şarkıcı ve söz yazarı
1973 - Ole Gunnar Solskjær, Norveçli millî futbolcu ve teknik direktör
1974 - Sébastien Loeb, Fransız ralli pilotu
1975 - Öykü Serter, Türk televizyon sunucusu ve oyuncu
1978 - Abdoulaye Faye, Senegalli millî futbolcu
1979 - Pedro Mendes, Portekizli futbolcu
1982 - Li Na, Çinli profesyonel tenisçi
1982 - Nate Ruess, Amerikalı şarkıcı ve şarkı yazarı
1983 - Pepe, Brezilya asıllı Portekizli futbolcu
1984 - Natalia Lafourcade, Meksikalı pop şarkıcısı, söz yazarı ve müzisyen
1984 - Beren Saat, Türk oyuncu
1984 - Emmanuel Adebayor, Togolu futbolcu
1985 - Fernando Llorente, İspanyol futbolcu
1986 - Teresa Palmer, Avustralyalı aktris
1988 - Deniz Yılmaz, Türk futbolcu
1990 - Sergi Enrich, İspanyol futbolcu
1991 - CL, Güney Koreli rapçi, şarkıcı ve söz yazarı
1992 - Demet Özdemir, Türk oyuncu
1993 - Maria Ehrich, Alman aktris
1994 - Ahmet Çalık, Türk millî futbolcu (ö. 2022)
1996 - İlayda Alişan, Türk oyuncu
1998 - Ege Tanman, Türk oyuncu
2003 - Levi Colwill, İngiliz millî futbolcu
2003 - Jamal Musiala, Alman millî futbolcu
ÖLÜMLER
420 - Gazzeli Porfirios, Gazze piskoposu (d. 347)
1154 - II. Rugerro, Sicilya Kralı (d. 1095)
1577 - XIV. Eric, İsveç kralı (d. 1533)
1603 - Maria, Kutsal Roma imparatoriçesi (d. 1528)
1770 - Giuseppe Tartini, İtalyan besteci ve kemancı (d. 1692)
1811 - James Sharples, İngiliz portre ressamı (d. 1751-1752)
1828 - Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Alman ressam (d. 1751)
1878 - Angelo Secchi, İtalyan gök bilimci (d. 1818)
1907 - Charles William Alcock, İngiliz sporcu, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi (d. 1842)
1909 - Hermann Ebbinghaus, Alman psikolog (unutma eğrisi ve aralık etkisinin keşfi ile tanınan) (d. 1850)
1921 - Carl Menger, Avusturyalı iktisatçı (d. 1840)
1929 - Giriftzen Asım Bey, Türk neyzen, grifitzen ve besteci (d. 1851)
1930 - Ahmed Rıza Bey, Türk siyasetçi ve Jön Türk hareketinin önderlerinden (d. 1858)
1930 - Mary Whiton Calkins, Amerikalı filozof ve psikolog (d. 1863)
1931 - Otto Wallach, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1847)
1939 - Vlas Çubar, Bolşevik devrimci (d. 1891)
1943 - Theodor Eicke, Alman Nazi subayı (d. 1892)
1952 - Theodoros Pangalos, Yunan asker ve siyasetçi (d. 1878)
1952 - Josef Thorak, Alman heykeltıraş (d. 1889)
1961 - Hasan Âli Yücel, Türk öğretmen, siyasetçi ve eski Millî Eğitim Bakanlarından (d. 1897)
1969 - Karl Jaspers, Alman yazar (d. 1883)
1969 - Levi Eşkol, İsrail Başbakanı (d. 1895)
1971 - Fernandel, Fransız aktör (d. 1903)
1984 - Hasan Hüseyin Korkmazgil, Türk şair (d. 1927)
1985 - Tjalling Koopmans, Hollandalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1910)
1991 - Slim Gaillard, Amerikalı caz şarkıcısı, piyanist ve gitarist (d. 1916)
1994 - Bill Hicks, Amerikalı Stand-Up komedyeni (d. 1961)
1994 - Tarık Buğra, Türk yazar ve gazeteci (d. 1918)
1998 - Theodore Schultz, Amerikalı iktisatçı ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (d. 1902)
2002 - Lawrence Tierney, Amerikalı oyuncu (d. 1919)
2004 - Boris Traykovski, Makedon siyasetçi (d. 1956)
2009 - Wendy Richard, İngiliz oyuncu (d. 1943)
2011 - Arnošt Lustig, Çek yazar (d. 1926)
2013 - Stéphane Hessel, Fransız diplomat, direnişçi, yazar (d. 1917)
2014 - Mehmet Gün, Türk ressam (d. 1954)
2015 - Nadia Hilou, İsrailli siyasetçi ve sosyolog (d. 1953)
2015 - Avijit Roy, Bangladeşli yazar (d. 1972)
2016 - Andy Bathgate, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1932)
2016 - Karl Dedecius, Polonyalı-Alman çevirmen ve yazar (d. 1921)
2016 - Eri Klas, Eston orkestra şefi ve yayıncı (d. 1939)
2017 - Katalin Berek, Macar aktris (d. 1930)
2017 - Eugene Garfield, Amerikalı dilbilimci ve iş insanı (d. 1925)
2017 - Preben Hertoft, Danimarkalı psikiyatrist ve profesör (d. 1928)
2018 - Mies Bouwman, Hollandalı kadın televizyon sunucusu (d. 1929)
2018 - Tatyana Karpova, Sovyet-Rus oyuncu (d. 1916)
2018 - Benjamin Melniker, Amerikalı film yapımcısı (d. 1913)
2019 - Aytaç Arman, Türk sinema ve dizi oyuncusu (d. 1949)
2019 - Christian Bach, Arjantinli-Meksikalı oyuncu ve film yapımcısı (d. 1959)
2019 - Mitzi Hoag, Amerikalı oyuncu (d. 1932)
2019 - Jeraldine Saunders, Amerikalı televizyon ve köşe yazarı, model ve öğretim görevlisi (d. 1923)
2020 - Sergey Dorenski, Sovyet-Rus piyanist ve eğitimci (d. 1931)
2020 - İskender Hamidov, Azerbaycan Cumhuriyeti eski İçişleri Bakanı ve Korgeneral (d. 1948)
2020 - Necmiye Hoca, Arnavut komünist aktivist (d. 1921)
2021 - Tarık El-Bısri, Mısırlı yargıç ve yazar (d. 1933)
2021 - Ronald Gillespie, Kanadalı kimya profesörü (d. 1924)
2021 - Desmond McAleenan, İrlandalı-Amerikalı eski profesyonel futbolcu ve kaleci antrenörü (d. 1967)
2021 - Michael Somare, Papua Yeni Gineli politikacı (d. 1936)
2022 - Antonio Seguí, Arjantinli ressam, baskı, karton, kitap illüstrasyon sanatçısı ve heykeltıraş (d. 1934)
2023 - Ziya Şengül, Türk eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu (d. 1944)
2025 - Anike Agbaje-Williams, Nijeryalı haber sunucusu (d. 1936)
2025 - Michelle Trachtenberg, Amerikalı aktris (d. 1985)
2025 - Betsy Arakawa, Amerikalı müzisyen (Gene Hackman eşi) (d. 1959)