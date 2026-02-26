İstanbul Üsküdar’da akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Trafik ışıklarında araçların durmasını fırsat bilen bir grup genç, yaya geçidine çıkarak şınav çekti.

Olay, Libadiye Caddesi Ünalan mevkisinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların önünde yola çıkan gençler, yaya geçidi üzerinde kısa süreli egzersiz yaptı. O anlar, ışıkta bekleyen bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kısa süren aktivitenin ardından trafik lambasının yeşile dönmesiyle gençler hızla kaldırıma geçti. Araçların hareket etmesiyle birlikte grup bölgeden uzaklaşırken, trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.