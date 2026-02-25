UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Azerbaycan temsilcisi Karabağ, ilk maçta 6-1 mağlup olduğu eşleşmenin rövanşında Newcastle United’a konuk oldu.

St. James' Park’ta oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Newcastle’ın golleri 5. dakikada Tonali, 6. dakikada Joelinton ve 52. dakikada Botman’dan geldi. Karabağ’ın sayıları ise 50. dakikada Duran ve 57. dakikada Caferguliyev’den geldi. Caferguliyev’in golünden önce Jankovic, Karabağ adına kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Newcastle United, son 16 turunda FC Barcelona ya da Chelsea FC ile eşleşecek.

Devler Ligi’nde son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak.