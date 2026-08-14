OLAYLAR

1893 - Dünyada ilk kez Fransa'da, otomobillere plaka takıldı.

1908 - Birleşik Krallık'ın Folkestone kentinde, dünyada ilk kez Uluslararası Güzellik Yarışması düzenlendi.

1941 - ABD Başkanı Franklin Roosevelt ve Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill, Atlantik Sözleşmesi'ni yayımladılar.

1945 - II. Dünya Savaşı sonunda Japonya, kayıtsız şartsız teslim oldu. İmparator Hirohito, ülkesinin teslim olduğunu açıkladı.

1947 - Birleşik Krallık, Hindistan'a bağımsızlık verdi. Tüm Hindistan Müslüman Birliği Lideri Muhammed Ali Cinnah ile Kongre Partisi Lideri Cevahirlal Nehru'nun Hindistan'ın paylaşımına ilişkin İngiliz planını kabul etmesinin ardından ülke ikiye ayrıldı ve bağımsız Pakistan Devleti kuruldu.

1949 - Almanya Federal Cumhuriyeti'nde yapılan seçimleri Hristiyan Demokratlar kazandı; Konrad Adenauer, Şansölye oldu.

1953 - SSCB, hidrojen bombası yaptığını ilan etti.

1973 - Zülfikar Ali Butto, Pakistan Başbakanı olarak göreve başladı.

1974 - Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, EOKA-B tarafından Kıbrıs Türkleri'ne karşı Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı ve Taşkent Katliamı gerçekleştirildi.

1974 - Kıbrıs Sorunu üzerine, Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan arasında devam eden Cenevre görüşmeleri çıkmaza girince, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ta ikinci bir askerî harekât başlattı. Aynı gün Türk Birlikleri başkent Lefkoşa'ya girdi.

1992 - Gürcistan Ordusu, Abhazya'yı işgal etti.

2001 - Adalet ve Kalkınma Partisi, Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruldu.

2006 - Hizbullah-İsrail savaşı imzalanan ateşkesle sona erdi.

DOĞUMLAR

1755 - Georg Lorenz Bauer, Alman luteran teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1806)

1777 - Hans Christian Ørsted, Danimarkalı fizikçi ve kimyager (ö. 1851)

1819 - Antoine Agénor de Gramont, Fransız diplomat ve devlet adamı (ö. 1880)

1888 - John Logie Baird, İskoç mühendis (ö. 1946)

1902 - Mualla Sürer, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1976)

1923 - Alice Ghostley, Amerikalı oyuncu (ö. 2007)

1924 - Sverre Fehn, Norveçli mimar (ö. 2009)

1924 - Georges Prêtre, Fransız orkestra şefi (ö. 2017)

1926 - René Goscinny, Fransız yazar (ö. 1977)

1926 - Buddy Greco, Amerikalı caz ve pop şarkıcısı, piyanist ve aktör (ö. 2017)

1926 - Lina Wertmüller, İtalyan film yönetmeni (ö. 2021)

1932 - Asım Kibar, Türk iş insanı, Kibar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı (ö. 2025)

1933 - Richard Ernst, İsviçreli kimyager ve fizikçi (ö. 2021)

1940 - Max Schautzer, Alman radyo ve televizyon sunucusu (ö. 2025)

1941 - David Crosby, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve gitarist (ö. 2023)

1945 - Steve Martin, Amerikalı komedyen, yazar, yapımcı ve aktör

1945 - Wim Wenders, Alman film yönetmeni

1945 - Billy Higgins, Britanyalı karateci

1947 - Danielle Steel, Amerikalı yazar

1949 - Morten Olsen, Danimarkalı eski futbolcu ve teknik direktör

1949 - Aram Gasparoviç Sarkisyan, Ermeni politikacı ve Ermenistan Komünist Partisi'nin son Genel Sekreteri

1950 - Gary Larson, Amerikalı karikatür dizisinin çizeri

1952 - Duran Kalkan, Türk militan, PKK kurucusu ve yöneticisi

1955 - Güler Sabancı, Türk iş insanı

1959 - Marcia Gay Harden, Amerikalı oyuncu

1959 - Magic Johnson, Amerikalı basketbol oyuncusu

1960 - Sarah Brightman, İngiliz soprano, aktris ve şarkı sözü yazarı

1963 - Yaprak Özdemiroğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1966 - Halle Berry, Amerikalı oyuncu ve model

1966 - Tuncay Özkan, Türk gazeteci ve yazar

1968 - Catherine Bell, Amerikalı oyuncu

1968 - Darren Clarke, Kuzey İrlandalı golfçü

1969 - Stig Tøfting, Danimarkalı millî futbolcu ve teknik direktör

1971 - Raoul Bova, İtalyan aktör

1972 - Laurent Lamothe, Haitili siyasetçi

1973 - Jared Borgetti, Meksikalı eski futbolcu

1973 - Jay-Jay Okocha, Nijeryalı futbolcu

1973 - Timuçin Esen, Türk müzisyen, sinema ve tiyatro oyuncusu

1974 - Silvio Horta, Amerikalı senarist, televizyon yapımcısı ve yazar (ö. 2020)

1980 - Aydın Toscalı, Türk futbolcu

1981 - Berk Hakman, Türk oyuncu

1981 - Kofi Kingston, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983 - Mila Kunis, Ukrayna asıllı Amerikalı oyuncu

1984 - Giorgio Chiellini, İtalyan futbolcu

1984 - Robin Söderling, İsveçli tenisçi

1985 - Christian Gentner, Alman millî futbolcu

1987 - Sinem Kobal, Türk oyuncu

1987 - Johnny Gargano, Amerikalı güreşçi

1989 - Ander Herrera, İspanyol futbolcu

1990 - Naz Aydemir, Türk voleybolcu

1994 - Cita Citata, Endonezyalı şarkıcı ve oyuncu

1994 - Junki Hata, Japon futbolcu

1994 - Jonathan Restrepo, Kolombiyalı futbolcu

1995Filippo Tagliani, İtalyan bisikletçi

Jessica Alyssa Cerro, Avustralyalı şarkıcı

1996Maximiliano Gómez González, Uruguaylı futbolcu

Roland Schwarz, Almanya adına güreşen grekoromen stil güreşçisi

1999 - Fran García, İspanyol futbolcu

ÖLÜMLER

582 - II. Tiberius, Bizans imparatoru (d. 520, yaklaşık)

1214 - Minamoto no Yoriie, Kamakura şogunluğunun ikinci şogunudur (d. 1182)

1464 - II. Pius, Katolik Kilisesi'nin 210. Papası (d. 1405)

1860 - André Marie Constant Duméril, Fransız zoologdur (d. 1774)

1870 - David Farragut, Amerikan İç Savaşı sırasında Birleşik Devletler Donanması'nda bayrak subayı (d. 1801)

1888 - Carl Christian Hall, Danimarkalı bir devlet adamı (d. 1812)

1941 - Paul Sabatier, Fransız kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1854)

1951 - William Randolph Hearst, Amerikalı gazete yayımcısı ve siyasetçi (d. 1863)

1955 - Ahmet Reşit Rey, Türk şair, yazar, devlet adamı ve siyasetçi (d. 1870)

1956 - Bertolt Brecht, Alman yazar (d. 1898)

1956 - Konstantin von Neurath, Nazi Almanyası'nın Dışişleri Bakanı (d. 1873)

1958 - Frédéric Joliot, Fransız fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1900)

1963 - Clifford Odets, Amerikalı oyun yazarı ve senarist (d. 1906)

1983 - Musine Kokalari, Arnavut yazar (d. 1917)

1985 - Nazlı Ecevit, Türk ressam (d. 1900)

1988 - Enzo Ferrari, İtalyan otomobil üreticisi (d. 1898)

1989 - Bergen, Türk arabesk-fantezi şarkıcısı (d. 1958)

1994 - Elias Canetti, Yahudi asıllı Avusturyalı-Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1905)

2002 - Larry Rivers, Amerikalı ressam, müzisyen, film yapımcısı ve aktör (d. 1923)

2002 - Dave Williams, Amerikalı rock şarkıcısı (d. 1972)

2003 - Helmut Rahn, Eski profesyonel millî futbolcu (d. 1929)

2004 - Czesław Miłosz, Polonyalı şair ve deneme yazarı (d. 1911)

2011 - Yekaterina Golubeva, Rus oyuncu ve yazar (d. 1966)

2011 - Shammi Kapoor, Hint oyuncu ve yönetmen (d. 1930)

2012 - Ron Palillo, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yazar (d. 1949)

2012 - Maja Bošković-Stulli, Hırvat halk bilimci, edebiyat tarihçisi, yazar, yayıncı ve akademisyen (d. 1922)

2013 - Gia Allemand, Amerikalı televizyon yıldızı ve model (d. 1983)

2013 - Lisa Robin Kelly, Amerikalı oyuncu (d. 1970)

2016 - Fyvush Finkel, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve komedyen (d. 1922)

2016 - Hermann Kant, Alman yazar (d. 1926)

2017 - Muhammed Ali Felahatinejad, İranlı halterci (d. 1976)

2017 - Nubar Ozanyan, Türkiye doğumlu Türkiye Ermenisi TİKKO militanı (d. 1956)

2017 - Stephen Wooldridge, Avustralyalı bisiklet yarışçısı (d. 1977)

2018 - Mela Hudson, Amerikalı oyuncu, film yapımcısı, yönetmeni ve yazar (d. 1987)

2018 - Jill Janus, Amerikalı kadın rock şarkıcısı (d. 1975)

2018 - Eduard Uspenski, Rus çocuk kitabı yazarı (d. 1937)

2019 - Ivo Malec, Hırvat doğumlu Fransız besteci, müzik eğitimcisi ve orkestra şefi (d. 1925)

2019 - Kerim Olowu, Nijeryalı eski atlet ve yüksek atlama sporcusu (d. 1924)

2020 - Surendra Prakash Goel, Hint politikacı (d. 1946)

2020 - Ernst Jean-Joseph, Eski millî futbolcu (d. 1948)

2020 - Moisés Mamani, Perulu politikacı (d. 1969)

2020 - Linda Manz, Amerikalı aktris (d. 1961)

2020 - Shwikar İbrahim, Mısırlı aktris (d. 1938)

2020 - Nesim Tahirović, Bosnalı ressam ve sanatçı (d. 1941)

2021 - Boonruen Choonhavan, Eski Tayland first ladysi sosyoelit (d. 1920)

2021 - Carlos Correia, Gine-Bissaulu siyasetçi (d. 1933)

2021 - Piera Degli Esposti, İtalyan aktris (d. 1938)

2021 - Jacques Fournier, Sosyalist siyasetçi ve devlet görevlisi (d. 1929)

2021 - Jerry Fujio, Japon şarkıcı, aktör ve tarento (d. 1940)

2021 - Francis Mossman, Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı aktör ve model (d. 1988)

2022 - Kristaq Dhamo, bir Arnavut aktör ve film yönetmeni (d. 1933)

2022 - Ambrose Lee, Hong Konglu siyasetçi ve yönetici (d. 1948)

2022 - Vinayak Mete, Hint siyasetçi (d. 1970)

2022 - Svika Pik, İsrailli pop şarkıcısı ve müzisyendir (d. 1949)

2022 - Dmitri Vrubel, Sovyet-Rus ressam (d. 1960)

2024 - Gena Rowlands, Amerikalı oyuncu (d. 1930)