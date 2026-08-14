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Kaynak: DHA

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi Altın Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir kafeye gelen motosikletli şüpheli, kafenin üst katına çıkarak oyun oynayan bir müşteriye belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

Şüpheli, kaçtığı sırada merdivenlerde karşılaştığı işletme sahibi Cumali K.’ya da ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen müşteri ile işletme sahibi Cumali K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.