OLAYLAR

1702 - İngiltere'nin günlük olarak yayımlanan ilk ulusal gazetesi, Daily Courant çıkmaya başladı.

1851 - Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operası, ilk kez Venedik'te sahnelendi.

1867 - Giuseppe Verdi'nin Don Carlos operası, ilk kez Paris'te Théâtre Impérial de l'Opéra'da sahnelendi.

1902 - İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) futbol turnuvası oynanmaya başladı.

1914 - Cemal Paşa, Bahriye Nazırlığına getirildi.

1917 - I. Dünya Savaşı'nda İngilizler, Bağdat'ı ele geçirdiler.

1918 - Bingöl'ün Karlıova, Erzurum'un Ilıca ve Rize'nin Fındıklı ilçelerinden Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'nin Ordu birlikleri çekildi.

1928 - İzmir'de Bucaspor kulübü kuruldu.

1938 - Avusturya Şansölyesi Kurt Schuschnigg, istifa etti; yerine Alman Birliklerini, Avusturya'ya girmek üzere davet eden Nazi yanlısı Arthur Seyss-Inquart geldi.

1941 - Lend-Lease Yasası imzalandı.

1941 - Birleşik Krallık'ın Sofya Elçisi Rendell'a, İstanbul Pera Palas Oteli'nde suikast girişiminde bulunuldu. Olayda dört kişi öldü, Rendell kurtuldu.

1947 - Türkiye, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) katıldı.

1949 - İsrail ve Ürdün, Rodos'ta ateşkes antlaşması imzaladı.

1951 - Hindistan Yeni Delhi'de düzenlenen ilk Asya Oyunları sona erdi.

1954 - Devlet Malzeme Ofisi kuruldu.

1958 - Türkiye, "Mısır, Suriye ve Yemen" devletlerinin oluşturduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni tanıdı.

1959 - 4. Eurovision Şarkı Yarışması gerçekleştirildi. Hollanda, Teddy Scholten'ın seslendirdiği Een beetje şarkısı ile birinci oldu.

1970 - Saddam Hüseyin ve Mustafa Barzani arasında yapılan anlaşma sonucunda, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi kuruldu.

1976 - Eski ABD Başkanı Richard Nixon, Şili'deki seçimler sırasında Salvador Allende'nin seçilmesini önlemek için CIA'ya emir verdiğini itiraf etti.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Yurt sathında 7'si kurşuna dizilerek olmak üzere toplam 13 kişi öldürüldü.

1981 - Şili Cumhuriyeti'nin Başkanlık Saray'ı olan ve Salvador Allende'nin öldürüldüğü, Palacio de La Moneda olarak adlandırılan binanın restorasyonu tamamlandı.

1981 - Kosova protestoları patlak verdi.

1985 - Konstantin Çernenko'nun ölümünün ardından Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği'ne getirildi.

1988 - Montajının tamamı Türkiye'de yapılan ilk F-16, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

1990 - Litvanya, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

1990 - Augusto Pinochet'nin Şili diktatörlüğü yıkıldı.

1996 - Demokrasi ve Barış Partisi kuruldu.

2003 - Uluslararası Ceza Mahkemesi görevine başladı.

2005 - Madrid saldırısında ölenlerin anısına, Ölmüşlerin Ormanı anıtı açıldı.

2009 - Winnenden okul katliamı: 17 Yaşındaki Tim Krestchmer okula girip kendisi dahil 16 kişiyi öldürdü ve birçok kişiyide yaraladı.

2011 - Sendai Depremi ve Tsunamisi: Japonya'da, yerel saatle 05.46'da 8.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya, kayıtlı tarihi boyunca yaşadığı en büyük deprem ve tsunami felaketiyle karşılaştı.

2020 - Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgınını pandemi ilan etti. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

DOĞUMLAR

1544 - Torquato Tasso, İtalyan şair (ö. 1595)

1754 - Juan Meléndez Valdés, İspanyol neoklasik şair (ö. 1817)

1811 - Urbain Le Verrier, Fransız matematikçi (ö. 1877)

1818 - Marius Petipa, Fransız balet, eğitimci ve koreograf (ö. 1910)

1838 - Ōkuma Shigenobu, Japonya'nın sekizinci Başbakanı (ö. 1922)

1847 - Sidney Sonnino, İtalya Başbakanı (ö. 1922)

1884 - Ömer Seyfettin, Türk öykücü (ö. 1920)

1886 - Kazım Orbay, Türk asker, Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından ve Genelkurmay Başkanlarından (ö. 1964)

1886 - Edward Rydz-Śmigły, Polonya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı, siyasetçi, ressam ve şair (ö. 1941)

1887 - Raoul Walsh, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1980)

1890 - Vannevar Bush, Amerikalı mühendis, mucit ve bilim yöneticisiydi (ö. 1974)

1891 - Enis Behiç Koryürek, Türk şair (ö. 1949)

1891 - Michael Polanyi, Macar felsefeci (ö. 1976)

1894 - Otto Grotewohl, Alman siyasetçi (ö. 1964)

1898 - Dorothy Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1968)

1898 - Yakup Satar, Türk asker (Türk Kurtuluş Savaşı ve I. Dünya Savaşı Irak Cephesi'nde savaşmış, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi gazi) (ö. 2008)

1899 - IX. Frederik, Danimarka Kralı (ö. 1972)

1903 - Lawrence Welk, Amerikalı müzisyen ve Tv programcısı (ö. 1992)

1906 - Hasan Ferit Alnar, Türk besteci ve orkestra şefi (ö. 1978)

1907 - Helmuth James Graf von Moltke, Alman hukukçu (ö. 1945)

1908 - Matti Sippala, Fin atlet (ö. 1997)

1910 - Robert Havemann, Alman kimyacı (ö. 1982)

1916 - Harold Wilson, İngiliz siyasetçi ve Başbakan (ö. 1995)

1920 - Nicolaas Bloembergen, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2017)

1921 - Astor Piazzolla, Arjantinli besteci ve bandoneon sanatçısı (ö. 1992)

1922 - Cornelius Castoriadis, Yunan filozof (ö. 1997)

1925 - Margaret Oakley Dayhoff, Amerikalı fiziksel kimyacı (ö. 1983)

1925 - Güzin Özipek, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 2000)

1925 - İlhan Selçuk, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2010)

1926 - İlhan Mimaroğlu, Türk besteci ve yazar (ö. 2012)

1926 - Ralph Abernathy, Amerikalı rahip ve Amerikan sivil haklar hareketi liderlerinden (ö. 1990)

1927 - Metin Eloğlu, Türk şair (ö. 1985)

1927 - Freda Meissner-Blau, Avusturyalı siyâsetçi (ö. 2015)

1928 - Albert Salmi, Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 1990)

1930 - Kemal Bayazıt, Türk hekim ve kalp cerrahı (ö. 2019)

1931 - Ion Besoiu, Rumen aktör (ö. 2017)

1936 - Harald zur Hausen, Alman virolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2023)

1937 - Aleksandra Zabelina, Sovyet eskrimci

1940 - Alberto Cortez, Arjantinli şarkıcı ve söz yazarı (ö. 2019)

1947 - Füsun Önal, Türk şarkıcı, yazar ve oyuncu

1949 - Cezmi Baskın, Türk oyuncu ve yönetmen

1951 - Dominique Sanda, Fransız oyuncu ve eski manken

1952 - Douglas Adams, İngiliz yazar (ö. 2001)

1953

Jimmy Iovine, Amerikalı yapımcı ve girişimci

Jürgen Kurths, Alman matematikçi ve fizikçi

1955 - Frances Ginsberg, Amerikalı opera şarkıcısı (ö. 2010)

1957 - Kasım Süleymani, İranlı asker (ö. 2020)

1958 - Anissa Jones, Amerikalı çocuk oyuncudur (ö. 1976)

1959 - Nina Hartley, Amerikalı pornografik film oyuncusu, pornografik film yönetmeni, feminist ve yazar

1961 - Elias Koteas, Kanadalı sinema ve dizi oyuncusu

1961 - Muhammed bin Zayid Âl-i Nehyan, Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı ve Abu Dabi emiri

1963 - Davis Guggenheim, Amerikalı yönetmen ve yapımcı

1963 - Alex Kingston, İngiliz sinema ve dizi film oyuncusu

1963 - Meral Konrat, Türk oyuncu, şarkıcı ve sunucu

1963 - David LaChapelle, Amerikalı fotoğrafçı ve yönetmen

1963 - Marcos Pontes, Brezilyalı ilk astronot

1964 - Vinnie Paul, Amerikalı bir bateristtir (ö. 2018)

1967 - John Barrowman, İskoçyalı oyuncu

1968 - Lisa Loeb, Amerikalı söz yazarı ve aktris

1969 - Terrence Howard, Amerikalı oyuncu

1971 - Gülse Birsel, Türk gazeteci, oyuncu ve yazar

1971 - Johnny Knoxville, Amerikalı aktör

1972 - Emre Törün, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2025)

1975 - Buvaysar Saytiyev, Çeçen asıllı Rus güreşçi (ö. 2025)

1976 - Thomas Gravesen, Danimarkalı eski millî futbolcu

1976 - Mariana Díaz-Oliva, Arjantinli profesyonel tenis oyuncusu

1977 - Becky Hammo, Amerikalı basketbol antrenörü ve eski basketbolcu

1978 - Didier Drogba, Fildişili futbolcu

1978 - Hayko Cepkin, Ermeni asıllı Türk besteci, şarkıcı ve piyanist

1978 - Albert Luque, İspanyol millî futbolcu

1979 - Elton Brand, Amerikalı basketbolcu

1979 - Joel Madden, Amerikalı müzisyen

1980 - Mark Rober, Amerikalı youtuber ve muhendis

1981 - LeToya Luckett, Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncu

1983 - Renato López, Meksikalı sunucu, aktör ve müzisyen (ö. 2016)

1985 - Daniel Vázquez Evuy, Ekvator Gineli futbolcu

1985 - Stelios Malezas, Yunan eski futbolcu

1988 - Fábio Coentrão, Portekizli futbolcu

1989 - Anton Yelchin, Rus asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

1991 - Cengiz Mustafayev, Azeri şarkıcı

1993 - Jodie Comer, İngiliz oyuncu

1993 - Anthony Davis, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1994 - Andrew Robertson, İskoç millî futbolcu

1995 - Piakai Henkel, Amerikalı futbolcu

ÖLÜMLER

222 - Elagabalus ya da Heliogabalus, 218 - 222 arası Roma İmparatoru (d. 203)

222 - Julia Soaemias, Roma İmparatorluğu saltanat vekili (d. 180)

928 - Tomislav, Hırvatistan'ın ilk kralı olmuştur

1514 - Donato Bramante, (asıl adı: Donato di Pascuccio d'Antonio), İtalyan mimarı (d. 1444)

1570 - Niccolò Franco, İtalyan yazar (d. 1515)

1646 - Stanisław Koniecpolski, Polonyalı komutan (d. 1591)

1722 - John Toland, İrlandalı akılcı filozof ve hicivciydi (d. 1670)

1803 - Şah Sultan, III. Mustafa'nın kızı (d. 1761)

1846 - Tekle, Gürcü kraliyet prensesi (batonishvili) ve şair (d. 1776)

1883 - Aleksandr Gorçakov, Rus diplomat ve devlet adamı (d. 1798)

1898 - Dikran Çuhacıyan, Ermeni asıllı Osmanlı besteci ve orkestra şefi (d. 1837)

1907 - Jean Paul Pierre Casimir-Perier, Fransız siyasetçi ve iş insanı. Üçüncü Fransız Cumhuriyeti'nin altıncı devlet başkanıydı (d. 1847)

1908 - Edmondo De Amicis, İtalyan yazar (d. 1846)

1914 - Tayyareci Nuri Bey, Türk asker ve Osmanlı'nın ilk pilotlarından (d. 1891)

1931 - F. W. Murnau, Alman sinema yönetmeni (d. 1888)

1935 - Yusuf Akçura, Türk yazar ve siyasetçi (d. 1876)

1936 - David Beatty, İngiliz Kraliyet Donanması amirali (d. 1871)

1945 - Walter Hohmann, Alman fizikçi (d. 1880)

1947 - Wilhelm Heye, Alman asker (d. 1869)

1949 - Henri Giraud, Fransız general (d. 1879)

1950 - Heinrich Mann, Alman yazar (d. 1871)

1955 - Alexander Fleming, İskoç bilim insanı (d. 1881)

1957 - Richard E. Byrd, Amerikalı amiral ve kâşif (d. 1888)

1958 - Ole Kirk Christiansen, Lego şirketinin kurucusu (d. 1891)

1965 - Malik Sayar, Türk jeolog ve akademisyen (d. 1892)

1967 - Yusuf Ziya Ortaç, Türk gazeteci ve yazar (d. 1895)

1967 - Geraldine Farrar, Amerikalı opera sanatçısı ve oyuncu (d. 1882)

1968 - Haşim İşcan (Haşim Baba), Türk siyasetçi ve İstanbul Belediye Başkanı (d. 1898)

1969 - Sadi Işılay, Türk besteci (d. 1899)

1970 - Erle Stanley Gardner, Amerikalı dedektif öyküleri yazarı (d. 1889)

1971 - Philo Farnsworth, Amerikalı mucit (d. 1906)

1976 - Boris İofan, Sovyet mimar (d. 1891)

1978 - Claude François, Fransız pop şarkıcısı ve söz yazarı (d. 1939)

1980 - Zekeriya Sertel, Türk gazeteci ve yazar (d. 1890)

1983 - Galip Balkar, Türk diplomat ve Belgrad Büyükelçisi (Belgrad Saldırısı kurbanı) (d. 1936)

1992 - László Benedek, Macaristan doğumlu Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1905)

1992 - Richard Brooks, Amerikalı sinema yönetmeni (d. 1912)

1997 - Lars Ahlin, İsveçli yazar (d. 1915)

1998 - Ali Sururi, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1913)

1998 - Manuel Piñeiro, Kübalı istihbaratçı ve politikacı (d. 1934)

2002 - James Tobin, Amerikalı iktisatçı (d. 1918)

2002 - Mustafa Karahasan, Türk yazar ve gazeteci (d. 1920)

2003 - Hürrem Erman, Türk film yapımcısı (d. 1913)

2006 - Slobodan Miloseviç, Yugoslav politikacı (d. 1941)

2010 - Turhan Selçuk, Türk karikatürist (d. 1922)

2014 - Berkin Elvan, Türk vatandaşı (d. 1999)

2015 - Şadan Kalkavan, Türk armatör ve iş insanı (d. 1939)

2016 - Iolanda Balaș, Rumen atlet, yüksek atlamacı (d. 1936)

2016 - Keith Emerson, İngiliz klavyeci ve besteci (d. 1944)

2016 - Doreen Massey, İngiliz coğrafyacı ve sosyal bilimler uzmanı (d. 1944)

2016 - Louis Meyers, Amerikalı müzik organizatörü, yönetici ve iş insanı

2017 - Kitty Courbois, Hollandalı bir aktrisir (d. 1937)

2017 - Muhammed Micarul Kayes, Bangladeşli bürokrat ve diplomat (d. 1960)

2017 - András Kovács, Macar film yapımcısı, yönetmeni ve senaristtir (d. 1925)

2017 - Ángel Parra, Şilili şarkıcı ve söz yazarı (d. 1943)

2017 - Emre Saltık, Türk bağlama sanatçısı (d. 1960)

2018 - Ken Dodd, İngiliz komedyen, şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1927)

2018 - Siegfried Rauch, Alman sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1932)

2019 - Hal Blaine, Amerikalı rock and roll, pop-rock bateristi ve stüdyo müzisyeni (d. 1929)

2019 - Martín Chirino, İspanyol heykeltıraş (d. 1925)

2019 - Coutinho, Brezilyalı eski futbolcudur (d. 1943)

2020 - Didier Bezace, Fransız aktör (d. 1946)

2020 - Gerard du Prie, Hollandalı güreşçi, vücut geliştirme sporcusu ve halterci (d. 1937)

2020 - Burkhard Hirsch, Alman siyasetçi ve hukukçu (d. 1930)

2021 - Petar Fajfrić, Sırp hentbol antrenörü ve oyuncusu (d. 1942)

2021 - Florentín Giménez, Paraguaylı piyanist ve besteci (d. 1925)

2021 - Victor Lebedev, Sovyet-Rus besteci (d. 1935)

2021 - Isidore Mankofsky, Amerikalı görüntü yönetmeni (d. 1931)

2021 - Peter Patzak, Avusturyalı film yönetmeni ve senarist (d. 1945)

2022 - Rupiah Banda, 2008 - 2011 yılları arası Zambiyalı politikacı ve dördüncü Zambiya Cumhurbaşkanı (d. 1937)

2022 - Rüstem İbrahimbeyov, Azerbaycan ve Sovyet drama yazarı, senaryocusu ve film yönetmeni (d. 1939)

2022 - Yves Trudel, Kanadalı aktör, komedyen ve oyun yazarı (d. 1950)

2022 - Cora Faith Walker, Amerikalı siyasetçi (d. 1985)

2023 - Erik Rud Brandt, Danimarkalı moda tasarımcısı (d. 1943)

2023 - R. Dhruvanarayana, Hint siyasetçi (d. 1961)

2023 - Amy Fuller, Amerikalı kürekçi (d. 1968)

2023 - Karoline Käfer, Avusturyalı kısa mesafe koşucusu (d. 1954)

2023 - Ignacio López Tarso, Meksikalı emektar tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1925)

2023 - Ivonne Passada, Uruguaylı akademisyen, siyasetçi ve sendikacı (d. 1956)

2025 - Ayumi Ishida, Japon sinema oyuncusu ve şarkıcı (d. 1948)

2025 - Cocoa Tea, Jamaikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1959)

2025 - Dave Mallow, Amerikalı aktör ve seslendirme sanatçısı (d.1948)

2025 - Clive Revill, Yeni Zelandalı karakter oyuncusu (d. 1930)