Bithumb’ın planladığı kampanyanın amacı, kullanıcılara 2 bin won (yaklaşık 1,5 dolar) tutarında sembolik bir ödül dağıtmaktı. Ancak sistemde yaşanan birim karışıklığı, kampanyayı kontrolden çıkardı.

“WON” YERİNE “BİTCOİN” BİRİMİ TANIMLANDI

Kullanıcılara 2 bin won yerine 2 bin Bitcoin gönderildi. Toplamda 695 kullanıcının hesabına yaklaşık 620 bin Bitcoin aktarıldı. Bu miktarın güncel piyasa değeri yaklaşık 44 milyar dolar seviyelerine tekabül ediyor.

BORSA 35 DAKİKA İÇİNDE HESAPLARI DONDURDU

Hatanın fark edilmesinin ardından Bithumb yönetimi yanlış transferlerin gerçekleştiği hesapların para çekme, alım-satım ve transfer yetkilerini 35 dakika içinde tamamen dondurdu.

BİTCOİN'DE %17’LİK DÜŞÜŞ

Yanlışlıkla Bitcoin alan bazı kullanıcıların satış girişiminde bulunması veya borsa içindeki arz dengesinin bozulması, fiyatlara da yansıdı. Bitcoin fiyatı Bithumb borsasında kısa sürede %17 düşüş yaşadı

Fiyat 81,1 milyon won seviyesine kadar geriledi, müdahale sonrası Bitcoin yeniden 104,5 milyon won bandına toparlandı

GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VAR?

Olayın ardından “hack” iddialarının gündeme gelmesi üzerine Bithumb resmi bir açıklama yayımladı. Şirket şu noktalara özellikle dikkat çekti:

-Olay bir siber saldırı veya güvenlik ihlali değil

-Tamamen iç sistemlerdeki bir yazılım/kod hatasından kaynaklandı

-Yanlış gönderilen varlıkların %99,7’si başarıyla geri alındı

KRİPTO TARİHİNE GEÇEN BİR OPERASYONEL HATA

Uzmanlara göre bu olay, kripto para borsalarında operasyonel risklerin, siber saldırılar kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. 620 bin Bitcoin gibi devasa bir miktarın tek bir sistem hatasıyla transfer edilmesi, sektörde uzun süre tartışılacak bir örnek olarak görülüyor.