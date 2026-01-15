Sinop'ta ikamet eden Hüseyin Öztürk, 2 milyon 700 bin liraya 1+1 ev satın aldı. Gelir İdaresi Başlanlığı iddiaya göre yapay zeka kullanarak evin değerini tekrar hesapladı. Hesaplama sonucu evin bedeli 4 buçuk 5 milyon lira bandında çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Öztürk'e ek vergi alacağı çıkardı. Evinde tebligatı gören Öztürk, 26 bin lira daha borçlandığını öğrendi.

Evi alırken pazarlık yaptığını dile getiren Öztürk, "İnsan sıkışır, paraya ihtiyacı olur, pazarlık yapılır ve fiyat iner. Devlet bunları hiç takmıyor. 'Kardeşim sen kaça alırsan al, bizi ilgilendirmez. Yapay zeka ne diyorsa onun vergisini vereceksin' diyorlar. Ben yasal olarak ne ödediysem onun vergisini verdim. Banka kayıtlarım ortada, açıktan para vermedim. Ama benden şimdi 26 bin TL daha fark istiyorlar" dedi.