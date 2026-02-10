Bir süredir gündemde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)’in detayları ve tarihleri ortaya çıkmaya başladı.

2026 yılı içinde yürürlüğe girmesinin öngörülen TES için asgari ücretliler dahil tüm çalışanları kapsaması beklenen sistemde maaşlardan yüzde 3 kesinti yapılması, işverenin de aynı oranda katkı sağlaması ve devletin yüzde 30 destek vermesi planlanıyor.

Sistemde zorunlu katılım öngörülürken, cayma hakkının bulunmayacağı da aktarılıyor.

Tüm çalışanları kapsaması beklenen sistem ile çalışan ve işveren katkısına ek olarak devlet katkısının da yer alacağı aktarılıyor. Uygulamaya ilişkin ayrıntılar ise belli olmaya başladı.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Sabah'ın özel haberine göre; Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın brüt maaşından belirli bir oranda yapılacak kesintinin TES fonuna aktarılacağı öngörülüyor. Birikimlerin fonlar aracılığıyla değerlendirileceği, emeklilik döneminde ise katılımcılara toplu ya da taksitli ödeme yapılması belirtiliyor.

Orta Vadeli Program'da, sistemin 1 Nisan–30 Haziran döneminde uygulanmaya konulması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise çalışmalarına devam ediyor. Meclis'e sunulmasının ardından TES'in yürürlüğe gireceği öne sürülüyor.

DEVLET KATKISI YÜZDE 30 ORANINDA OLACAK

BES'te otomatik katılım yalnızca 45 yaş altı çalışanlarla sınırlı kalırken, TES, tüm çalışanlar için zorunlu katılım olacağı aktarılıyor. BES'te ilk iki ay içinde cayma hakkı tanınırken, TES'te en az 10 yıl sistemde kalma zorunluluğu olacak ve erken çıkış sınırlandırılacak.

BES'te işveren katkısı yer almazken, TES'te işverenin de yüzde 3 pay vermesi zorunlu halde olacak. Ayrıca devlet katkısı BES'te yüzde 20, TES'te ise yüzde 30 oranında olacak. BES daha bireysel olurken, TES'te fonların daha merkezi bir yapıda ve devlet denetimi altında olacağı belirtiliyor.

YÜZDE 3 ORANINDA KESİNTİ OLACAK

BES’te katılımcılar dilediği zaman sistemden çıkıp 10 yıl ve 56 yaş şartıyla emeklilik geliri elde ederken, TES’te bu durum değişiyor. Birikimlere erişim SGK emeklilik yaşına bağlanacak ve bu yaşlar sigorta başlangıç tarihine göre kadınlarda 58–65, erkeklerde ise 60–65 arasında kademeli olarak verilecek.

BES'te birikimler toplu ödeme ya da emekli maaşı şeklinde alınırken, TES'te SGK'dan alınan emekli aylığına ek olarak tamamlayıcı bir maaş ödenmesi olması bekleniyor.

Maaşlarda ayrı ayrı kesinti yapılmazken, yalnızca TES kapsamında yüzde 3 oranında kesinti olacak.

Çalışan iş değiştirdiği durumda TES birikimi yeni işyerine taşınabilecek. TES'te özel sektör–kamu ayrımı olmaması öngörülüyor. Hem özel sektör hem de kamu çalışanları için tek ve ortak bir çerçevede uygulanması hedefleniyor.