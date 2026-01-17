Sabah, güne başlarken, “Gazze Barış Kurulu ile Yürütme Kurulu'nun üyeleri belli oldu. Trump'ın başkanlık edeceği Barış Kurulu'nun Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı” haberini okuyunca, bir ara, günlük Sıcak Analiz yazımı bu haber üzerine kurmayı niyetlenmiştim. YENİÇAĞ’da okuduğunuz “KKTC ARAYA ALINIYOR” başlıklı Sıcak Analiz’i konunun hassasiyetini de dikkate alarak tercih ettim.

Bugünlük Ekstra Sıcak Analiz’de satırları çok uzatmayacağım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın duyurduğu “son dakika” haberi neydi;

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir."

*

Ankara’da saray dengelerini çok iyi bilen ve hatta onu yöneten Trump, çok kritik bir hamle yaptı. Başkentte cereyan eden taht kavgalarını dikkate aldığınızda her gün el yükseltmeye çalışan Hakan Fidan’ın tüm dünyanın gözünü çevirdiği, Trump’ın kendi elleriyle itina ile seçtiği isimler arasına böyle bir organizasyona alınması hırslı Dışişleri Bakanımız için müthiş bir fırsattı. Trump’a birileri ya son dakika da uyardı veya onun jetonu da biraz gecikmeli düşmüş olacak, vaziyet Washington’dan hemen toparlandı!.. Yani; Trump, Türkiye’ye yönelik, Tayyip Erdoğan sonrası için kapışanlara da şu ince mesajı verdi;

“Hassas dengeleri gözetiyorum. Şu anda dostum Tayyip Erdoğan’ın önüne kimseyi geçirtmem. Yarına Allah kerim…”

İnce bir ayrıntıya daha dikkatinizi çekeyim!..

Kurucu Yürütme Kurulu adı altında duyurulan Barış Kurulu'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel yer aldı.

Nerede mi bunun ince ayrıntısı?..

Damat Kushner’de…

Hakan Fidan, bugünkü “son dakika”yı görünce herhalde damat Jared Kushner’e fena saydırmıştır…