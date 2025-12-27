Manisa'da aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği feci bir trafik kazası yaşandı. Tahliye edilen yakınlarını almak için yola çıkan Kapucu ailesi, Demirci-Selendi kara yolunda karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Soner Kapucu ile araçta bulunan Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer aracın sürücüsü Mustafa D. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.