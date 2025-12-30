Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Yemen'de kriz çıktı. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Yemen'deki askeri faaliyetlerini çekmesi için 24 saat süre verdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, "Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen ve oradaki ayrılıkçılar için silah sevkiyatı olduğu" gerekçesiyle Yemen’in liman kenti Mukalla’yı bombaladı.

BAE ise Yemen’de görev yapan son askeri unsurları olan "terörle mücadele" birimlerinin misyonunu resmen sonlandırdığını duyurdu.

Gazeteci Ardan Zentürk Youtube yayınında, Körfez'de yaşanan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki krize değindi. Suudi Arabistan'ın saldırısının büyük bir gerilim olduğunu belirten Zentürk'ün Youtube yayınında anlattıkları şöyle:

"Körfez İşbirliği Konseyi'nin iki eski kankası. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler savaş noktasına geldi. Bu şu an için bir vekalet savaşı. Fakat devamında ne olacağı konusunda büyük bir soru işareti yankılanıyor. Çünkü Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen'i ikiye fiilen bölerek güney Yemen'i kendisinin ve İsrail'in malı yapmasına, daha doğrusu güneyinden kuşatmasına izin vermeyeceğini bu sabah saatlerinde çok daha net olarak gösterdi. Yemen'deki Mukalla liman kentini Birleşik Arap Emirliklerinden gelen ve ayrılıkçı bir güç olan Güney Yemen Geçiş Konseyi askerlerine silah sevkiyatı yapıldığı noktasında bombalı saldırıyı Suudi Arabistan düzenledi. Yani bu saldırı gerçekten büyük bir gerilim. Devlete ait Suudi Basın Ajansı tarafından yayınlanan askeri bir açıklamada saldırıların Birleşik Arap Emirliklerinin doğu kıyısındaki liman kenti Fujirah'tan gelen gemilerin ardından gerçekleştiği bildiriliyor. Zaten görüntülerde de zırhlı araç ve askeri araçların gemilerdeki görüntüsü ve sonrasında bir parka nasıl götürüldükleri, orada nasıl askeri intizam içinde dizildikleri ve sonrasında da ne hale geldikleri görülüyor. Güvenlik ve istikrarı tehdit eden bu silahların yarattığı tehlike ve tırmanma göz önüne alındığında koalisyon Hava Kuvvetleri bu sabah Mukalla limanında iki gemiden indirilen silah ve savaş araçlarını hedef alan sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirmiştir." diyor. Koalisyon dediği eski koalisyon 2015 koalisyonu lafını ediyor."

'BAŞARILI OLAMADILAR'

Söz konusu koalisyonun BAE ve Suudi Arabistan'ın Husilere karşı oluşturulduğunu hatırlatan Zentürk sözlerine şöyle devam etti:

"Esasında o 2015 koalisyonunda Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan müttefik olarak Husilere karşı meseleye girmişlerdi. Başarılı olamadılar. Ama başarılı olan bir başka unsur olan İsrail'le birlikte bu işleri çeviren Birleşik Arap Emirlikleri oldu ve şu anda fiilen ülkeyi iki bölge ikiye ayırmaya çalışıyor. Bir tarafta İran destekli Husiler bu tarafta da kendisine ait bir bölge oluşturuyor. Geçen gün Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanıyla İran Dışişleri Bakanı da bir toplantı yaptılar. Büyük bir olasılıkla Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ı baypas ederek bu bölgede iki bölgeli bir yeni devletleşme sürecini planladığını aktardı onlara. Neyse bu arada Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirliklerine arkadaşlar Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme ültimatumu yayınladı. Onun için biraz önce dedim ki şimdilik bir vekalet yani bizim Suriye milli ordusuyla yaptığımız gibi anladığım kadarıyla Suudi Arabistan hava gücünü, topçu desteğini yer yer tank desteklerini verecek ve Yemen aşiretlerinin oluşturduğu o meşru yönetime bağlı orduyu destekleyecek. Güney Geçiş Konseyi karşı ama bu ultimatom 24 saat içinde geri çekilmesini istediği için devamında oradaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerlerinden oluşan orduyu da hedef alacak. İşte o zaman savaş çıkmış olacak. Vekalet değil, gerçek savaş."

'İKİ KANKA MISIR'DA DARBE YAPTIRMIŞTI'

Mısır'daki darbeye de değinen Zentürk şunları anlattı:

"Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin kırmızı çizgi olduğu belirtilirken, hep söylüyorum, devletlerin birinci görevi bir kriz noktasında kırmızı çizgisinin ne olduğunu ilan etmesidir. Suriye'den hep örnek verdim. İsrail Suriye'deki kırmızı çizgilerini çok net ilan etmiş vaziyette. Ama biz nedense bir türlü kırmızı çizgimizi tam olarak koyamadık. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla PKK, YPG konusunda sağlam bir duruş bugün için söylüyorum gösteriyoruz. Özellikle güney sınırlarında maruz kaldığı herhangi bir tehdide karşı tüm enlemleri alacağı kaydedildi. Açıklamada Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirliklerine Yemen'in talebi doğrultusunda destek vermeme çağrısı. Yemen'in güneyi meselesinin çözümünde tek yolun diyalog olduğu vurgulanan açıklamada, Birleşik Arap Emirliklerinin Yemen'in doğusundaki Hadrameft ve Mehra vilayetlerinde Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar gerçekleştirmesi için Güney Geçiş Konseyi güçlerini sevk ettiği belirtilerek bunun büyük bir üzüntü ve endişeyle karşılandığı ifade edildi. Suudi Arabistan söz konusu eylemleri ülkenin ulusal güvenliğine ayrıca Yemen ile bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi ve Güney Geçiş Konseyi dahil olmak üzere tüm Yemenli grupların katılımıyla Yemen'de kapsamlı bir siyasi çözüm çerçevesinde diyalog vurgusu yapıldı. Şimdi bu çok ciddi bir sorun ve gördüğüm kadarıyla yani bir fotoğraf da verecek arkadaşlar. Muhammed bin Zayed'le Muhammed bin Selman bundan çok değil 10 yıl önce birlikte Mısır'da darbe yaptırmış iki kanka. Bunların bir ara yediği içtiği ayrı gitmedi. Şimdi tamamen işte fotoğrafta da görüyorsunuz. Şimdi tamamen e felaket bir durumla karşı karşıyayız. Bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten Yemen'deki bu gerginlik, bu çatışma, bu vekalet savaşı bütün Ortadoğu coğrafyasını etkileyecek bir pozisyona doğru ilerliyor."

