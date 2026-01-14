Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alma sürecindeki direksiyon uygulaması sınavlarının daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamak amacıyla önemli bir girişimde bulundu. Kurum, bu sınavların kamera sistemiyle kaydedilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

SINAVDAN KALAN ADAY BAŞVURDU

Olayda, İstanbul’da ikamet eden bir sürücü adayı, yazılı sınavları başarıyla geçtikten sonra girdiği direksiyon sınavında ilk parkuru sorunsuz tamamladı. İkinci parkurda önemli bir hata yapmadığını savunan aday, buna rağmen başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek ek ücret ödemek zorunda kaldı.

Aday, değerlendirmenin objektif olmadığını ve keyfi yapıldığını belirterek, uğradığı maddi manevi zararlar nedeniyle KDK’ye şikayette bulundu.

“ŞEFFAF VE ADİL SINAV” VURGUSU

Başvuruyu detaylı inceleyen KDK, direksiyon sınavlarında güvenliğin artırılması, kamu hizmetine duyulan güvenin pekiştirilmesi ve keyfi karar riskinin en aza indirilmesi için kamera kaydının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kararda, kamera kaydıyla adayların itirazlarını somut delillerle destekleyebileceği, sınav görevlilerinin mevzuata uygun davranıp davranmadığının kontrol edilebileceği ve uygulamada standart birliğin sağlanacağı belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu tavsiye kararı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ve direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınmasını zorunlu kılacak hükmün ekleneceği değişiklik taslağı hazırladığını KDK’ye iletti.