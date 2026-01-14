Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sürücü ehliyeti alma sürecindeki direksiyon uygulaması sınavlarının daha şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamak amacıyla önemli bir girişimde bulundu. Kurum, bu sınavların kamera sistemiyle kaydedilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Sürücü adayları dikkat: Ehliyet sınavlarında devrim: MEB çalışma başlattı - Resim : 1

SINAVDAN KALAN ADAY BAŞVURDU

Olayda, İstanbul’da ikamet eden bir sürücü adayı, yazılı sınavları başarıyla geçtikten sonra girdiği direksiyon sınavında ilk parkuru sorunsuz tamamladı. İkinci parkurda önemli bir hata yapmadığını savunan aday, buna rağmen başarısız sayıldı ve tekrar sınava girerek ek ücret ödemek zorunda kaldı.

Sürücü adayları dikkat: Ehliyet sınavlarında devrim: MEB çalışma başlattı - Resim : 2

Aday, değerlendirmenin objektif olmadığını ve keyfi yapıldığını belirterek, uğradığı maddi manevi zararlar nedeniyle KDK’ye şikayette bulundu.

Sürücü adayları dikkat: Ehliyet sınavlarında devrim: MEB çalışma başlattı - Resim : 3

“ŞEFFAF VE ADİL SINAV” VURGUSU

Başvuruyu detaylı inceleyen KDK, direksiyon sınavlarında güvenliğin artırılması, kamu hizmetine duyulan güvenin pekiştirilmesi ve keyfi karar riskinin en aza indirilmesi için kamera kaydının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sürücü adayları dikkat: Ehliyet sınavlarında devrim: MEB çalışma başlattı - Resim : 4

Kararda, kamera kaydıyla adayların itirazlarını somut delillerle destekleyebileceği, sınav görevlilerinin mevzuata uygun davranıp davranmadığının kontrol edilebileceği ve uygulamada standart birliğin sağlanacağı belirtildi.

Sürücü adayları dikkat: Ehliyet sınavlarında devrim: MEB çalışma başlattı - Resim : 5

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu tavsiye kararı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili yönetmelikte güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ve direksiyon sınavlarının kamera ile kayıt altına alınmasını zorunlu kılacak hükmün ekleneceği değişiklik taslağı hazırladığını KDK’ye iletti.

Sürücü adayları dikkat: Ehliyet sınavlarında devrim: MEB çalışma başlattı - Resim : 6

Sürücü adayları dikkat: Ehliyet sınavlarında devrim: MEB çalışma başlattı - Resim : 7

Erzincan’da ehliyet sınavı öncesi gülümseten anlar yaşandıErzincan’da ehliyet sınavı öncesi gülümseten anlar yaşandıYaşam
Ehliyet sınavı sil baştan. İşte yeni değişikliklerEhliyet sınavı sil baştan. İşte yeni değişikliklerGündem
Ehliyet sınavına düzenekle girecekti, polisin dikkati sayesinde yakalandı (26 Ekim 2023)Ehliyet sınavına düzenekle girecekti, polisin dikkati sayesinde yakalandı (26 Ekim 2023)Yaşam