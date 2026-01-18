Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik operasyonları devam ediyor. Suriye ordusunun nokta operasyonlarla Rakka iline doğru ilerlediği bildirildi. Rakka'ya 5 kilometre mesafedeki Tabka ilçesi, Suriye ordusunun kontrolüne geçerken, terör örgütü YPG/SDG, bölgeden çekilmeden önce hapishanedeki esirleri infaz etti ve 2 köprüyü havaya uçurdu.

Deyrizor'da YPG/SDG'ye karşı ayaklanan aşiretler, bölgenin işgal altında tutulan kısmını tamamen kurtardı. Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

Deyrizor'da YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu bölgelerin tamamen kurtarıldığı bildirildi. Aşiret güçlerinin terör örgütü unsurlarını bölgeden temizlediği ifade edildi.

Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.