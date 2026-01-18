Suriye’de geçici yönetim ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki ‘entegrasyon’ müzakereleri sonuçsuz kalınca gerilim tırmandı. Suriye ordusunun önce Halep’te sonra Fırat’ın batısında düzenlediği operasyonlar sonrası YPG güçleri Fırat’ın doğusuna çekilme kararı aldı.

Suriye’de terör örgütüne yönelik operasyonlar İmralı’da tutuklu olan terörist başı Öcalan’ı çok endişelendirdi. DEM Parti’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Öcalan Suriye’deki operasyonları ‘süreci baltalama girişimi’ olarak niteledi.

Öte yandan Öcalan, müzakere çağrısı yaparak kendisinin de üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İşte DEM Parti’nin paylaşımı: