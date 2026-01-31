YENİÇAĞ | AHMET TAKAN - YAKIN PLAN

PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi, anlaşmayı duyururken “zorunluluktan yaptık” havasını verdi, ardından da terör örgütünden çatlak sesler gelmeye başladı.

PKK/ PYD sözde başkanlık konseyi üyesi Aldar Xelîl, DSG ile Şam yönetimi arasında varılan anlaşmanın son olmadığını, “halkın ve Kürtlerin yürüttüğü direnişin bir sonucu” olduğunu belirtti, “bir anlaşma oldu, her şey bitti demek doğru değil” diyerek tehditlere devam etti.

Terörist Aldar Xelîl, Suriye’de yaşanan gelişimleri terör örgütüne yakın bir televizyon kanalına değerlendirdi.

Yapılan anlaşmayı “Bu bir son değil” diyerek tanımlayan Aldar Xelîl, “Bu mücadelenin bir parçasıdır. Demokratik, barışçıl yöntemler ile direnişi büyütmemiz lazım. Bir anlaşma oldu her şey bitti demek doğru değil. Suriye daha demokratik bir ülke değil. Seçimler daha olmadı, bir parlamentosu yok. Halkımıza yönelik büyük bir saldırı yapıldı, halkımızı o saldırılardan korumak için ne yapabiliriz? diye mücadele ediyoruz. Anlaşma demek tarafların karşılıklı bazı geri adımlar atması demek. Her şey bizim istediğimiz gibi olmadığı gibi onların da istediği gibi olmadı” dedi.

Şam Hükümetinin bugüne kadar uymadığı birçok anlaşma ile güveni zedelediğini iddia eden Aldar Xelîl, “Birçok anlaşma oldu, ama gereklerini yapmadılar. Anlaşma oldu diye biz her şey bitti demeyeceğiz. Kaldı ki süreç başka yönlere de evirile bilinir. Bu anlaşma ile Kürt partilerinin Suriye’nin her yerinde siyaset yapmasını önü açılıyor. Bizler ile Suriye’nin diğer kentleri arasından örülen duvarlar yıkılmalıdır. Bunu biz mücadele ile gerçekleştireceğiz. Suriye’nin birçok kentinde yaşayan Kürtler var. Gerekli adımlar atıldıktan sonra bizler Suriye’nin her yerinde mücadele edeceğiz. Suriye devleti aradan geçen bir yılı aşkın sürece demokratikleşme adına bir adım atmadı, biz mücadele ederek adım atmasını sağlamalıyız” şeklinde konuştu.