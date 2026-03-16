Trendyol Süper Lig’de 27. hafta yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Haftanın ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Chobani Stadı’nda Gaziantep FK’yi konuk edecek.

Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor’un ligdeki karşılaşmaları da dikkat çekiyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre Süper Lig’de 27. haftanın programı şu şekilde:

YARIN:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

18 MART ÇARŞAMBA:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 MART PERŞEMBE:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)27. haftasında yapacakları maçlar ileri tarihe ertelenmişti.