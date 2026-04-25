İran’da dikkat çeken bir deniz operasyonu gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir gemiye el konulduğu bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, EPAMINODES adlı geminin son 6 ay içinde çok sayıda kez ABD limanlarına sefer düzenlediği tespit edildi.

Açıklamada, geminin yapılan uyarılara rağmen rotasını değiştirmediği ve bu nedenle Devrim Muhafızları tarafından durdurularak el konulduğu ifade edildi.