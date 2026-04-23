Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final aşaması tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen ekipler oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Yarı finalde Gençlerbirliği – Trabzonspor ve Beşiktaş – Konyaspor eşleşmeleri oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı finalde Gençlerbirliği – Trabzonspor karşılaşması 12-13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş – Konyaspor mücadelesi ise 5-6-7 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır. Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."