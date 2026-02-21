Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni konuk etti. Maçı takip edenler arasında Türk futbolunun efsane isimlerinden Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Deneyimli teknik adam, Başkent ekibinde göreve başlayan Levent Şahin’in ilk resmi sınavını tribünden izleyerek destek verdi.

Levent Şahin, kariyeri boyunca Fatih Terim ile birçok kez çalışma fırsatı buldu. İkili, A Milli Takım, Galatasaray ve Suudi Arabistan’ın Al Shabab kulübünde birlikte görev yaptı. Tecrübeli isim Terim’in tribünde bulunması, Şahin için moral kaynağı oldu ve maça ilgi duyan futbolseverler tarafından da dikkat çekti. Eyüpspor-Gençlerbirliği mücadelesi, hem sahadaki heyecan hem de tribünde yaşanan sürpriz ziyaretlerle gündeme geldi.