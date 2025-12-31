Orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, Goretzka transferi için karşı karşıya geldi. İki ekip de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız oyuncuyu devre arasında düşük maliyetle bitirmek istiyor.

ADA’DAN DA İLGİ VAR

Team Talk’ın haberine göre, İngiltere ekiplerinden Tottenham da Leon Goretzka için talip oldu. Haberde, İngiliz kulübünün, Goretzka'yı istemesine rağmen bu transferin gerçekleşmeyeceği aktarıldı.

KOMPANY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Belçikalı teknik adam Vincent Kompany, Leon Goretzka’yı devre arasında takımdan göndermek istemiyor. Kompany, Alman yıldızın performanına önem veriyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih forması ile 23 maça çıkan Leon Goretzka, takımına skor katkısı yapamadı.