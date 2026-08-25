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"Alihan Kuriş Suç Örgütü" olarak adlandırılan Süleymancılar tarikatına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 kişi gözaltına alınırken; 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atandı.

3. DALGA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında 13 Ağustos ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından, soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni delillerin değerlendirilmesi sonucunda bugün 3'üncü dalga operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyım atanmasına karar verildi.