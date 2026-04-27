Eskişehir’de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait su arıtma tesislerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alpu yolu üzerindeki tesiste, siloların yanında bulunan binadaki elektrik panolarından duman yükseldiğini fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın kontrol altına alınırken tesiste daha büyük çaplı hasarın önüne geçildi.

Yetkililer, olayda dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığını açıkladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.