Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg, unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak kulüp tarihinin en büyük Avrupa başarısını elde etti.

STRASBOURG 2-0’LIK YENİLGİNİN RÖVANŞINI 4-0 YENEREK ALDI

İlk maçta Mainz deplasmanından 2-0 mağlup dönen Strasbourg, rövanşta taraftarı önünde adeta fırtına gibi esti.

Tıklım tıklım dolu Meinau Stadı’nda oynanan mücadelede Fransız ekibi rakibini 4-0 mağlup ederek toplam skorda üstünlüğü ele geçirdi ve yarı finale yükseldi.

İLK YARIDA DENGEYİ KURDU

Ev sahibi ekip, ilk yarıda bulduğu gollerle tur kapısını erkenden araladı.

Sebastian Nanasi 26. dakikada gol perdesini açarken Abdoul Ouattara 35. dakikada farkı ikiye çıkararak toplam skoru eşitledi.

Strasbourg’un baskılı oyunu karşısında Mainz savunması zor anlar yaşadı.

ENCISO VE EMEGHA NOKTAYI KOYDU

İkinci yarıda baskısını sürdüren Fransız temsilcisi, 69. dakikada Julio Enciso ile üçüncü golü buldu.

Maça sonradan giren kaptan Emanuel Emegha ise 74. dakikada attığı golle skoru 4-0’a getirdi.

Emegha daha önce bir penaltıdan yararlanamasa da attığı golle tarihi gecenin skorunu belirleyen isim oldu.

SAMSUNSPOR'U ELEYEN RAYO VALLECANO İLE KARŞILAŞACAKLAR

Tarihi başarı elde eden Strasbourg, Konferans Ligi yarı finalinde Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Eşleşmenin ilk maçı 30 Nisan’da İspanya’da, rövanşı ise 7 Mayıs’ta Fransa’da oynanacak.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Bu sonuçla Strasbourg, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası organizasyonunda yarı finale yükselmiş oldu.