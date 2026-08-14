Spor yazarları Beşiktaş'ın tur zaferi için ne dedi?

GÜNTEKİN ONAY (HÜRRİYET): "OYUN GÜÇLÜ, SKOR KISIR"

"İlk dokunuş, kontrol, tek pas ve bitirici vuruş hususlarında Oh yetersizdi; Beşiktaş’ın seviyesini yükseltecek bir santrfor değildi. Vlahovic ise yüksek toplardaki etkinliği, harika sol ayağı ve fizik gücüyle 26 yaşında komple bir santrfor. Beşiktaş’ın artık en önemli mevkilerde iki dünya çapında oyuncusu var ve bu doğrudan %20-25 güç artışı demek. Nübel ve Vlahovic çok şey fark ettirecek. Trossard ise iç sahada kapanan takımlara karşı problemleri rahatlıkla çözecektir. Beşiktaş, Kauno’yu da geçip Avrupa Ligi biletini alacaktır."