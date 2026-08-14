Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi Tüpraş Stadyumu'nda 1-0 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.
Spor yazarları Beşiktaş'ın tur zaferi için ne dedi?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek play-off turuna kalması spor basınında geniş yankı buldu. Usta yazarlar, siyah-beyazlıların oyun disiplinini ve yeni transferlerin etkisini kaleme aldı.Kaynak: Diğer
Karşılaşmanın ardından önde gelen spor yazarları, siyah-beyazlı ekibin sergilediği futbolu, transfer ihtiyacını ve oyuncu performanslarını değerlendirdi.
İşte spor yazarlarının değerlendirmeleri...
GÜNTEKİN ONAY (HÜRRİYET): "OYUN GÜÇLÜ, SKOR KISIR"
"İlk dokunuş, kontrol, tek pas ve bitirici vuruş hususlarında Oh yetersizdi; Beşiktaş’ın seviyesini yükseltecek bir santrfor değildi. Vlahovic ise yüksek toplardaki etkinliği, harika sol ayağı ve fizik gücüyle 26 yaşında komple bir santrfor. Beşiktaş’ın artık en önemli mevkilerde iki dünya çapında oyuncusu var ve bu doğrudan %20-25 güç artışı demek. Nübel ve Vlahovic çok şey fark ettirecek. Trossard ise iç sahada kapanan takımlara karşı problemleri rahatlıkla çözecektir. Beşiktaş, Kauno’yu da geçip Avrupa Ligi biletini alacaktır."
MURAT ÖZBOSTAN (SABAH): "FORMA İLHAN FAKILI'YA HİÇ AĞIR GELMİYOR"
"20 yaşındaki genç oyuncu İlhan Fakılı'da büyük takım çekingenliği görünmüyor; kanatta topu aldığında cesurca rakibin üzerine gidiyor. Tribünlerde lig öncesi büyük bir beklenti oluştu, Beşiktaş bu kez 'Ben yarışın içindeyim' mesajı veriyor. Şimdilik eksik olan tek şey, bulunan pozisyonları daha yüksek kaliteyle gole çevirmek. O da geldiğinde bu takımı ligde çok daha ciddi konuşuruz."
FATİH DOĞAN (SABAH): "BEŞİKTAŞ ARTIK FAVORİ"
"Kendi ülkesinin takımına karşı sorumluluk alan Cerny'ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Golünün yanı sıra savunma arkasına yaptığı koşular çok değerliydi. Trossard tam olarak hazır olduğunda hücumdaki üretkenlik artacak ve kanatlarda ciddi bir rekabet doğacak. Play-off'taki Kauno Zalgiris eşleşmesinde Beşiktaş artık net favoridir."
BİLAL MEŞE (MİLLİYET): "KARTAL SÖKTÜ ALDI"
"Valeranga faciası hâlâ hafızalardayken hiçbir skorun garantisi yoktur. Hradec Kralove fizik gücü ve geçiş oyunuyla tehlikeli bir takımdı; rehavete kapılındığı anda hayal kırıklığı yaşanabilirdi. Ancak Kartal bizi mahcup etmedi ve turu söküp almasını bildi."
CEM DİZDAR (FANATİK): "GEREKENİ YAPIYOR"
"Sezon başı antrenmanlarının yoğunluğu henüz sahaya tam verim olarak yansımış değil. Zorluk derecesi yüksek maçlar oynandıkça Beşiktaş'ın problem çözme kapasitesine dair daha net veriler elde edeceğiz. Şimdilik çok gösterişli olmasa da yapması gerekeni yapıyor ve kazanarak ilerliyor."
SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ): "KARTAL RAHAT TURLADI"
"Oyunun kontrolünü elinde tutan Beşiktaş, Cerny'nin golüyle soyunma odasına önde gitti ve turun kapısını araladı. İkinci yarıdaki baskı, hırs ve yardımlaşma olumlu sinyaller verdi. Cerny'nin gol bulması moral olurken Oliatan'ın ince pasları da alkış topladı. Rakip dengimiz olmasa da kazanmak moral sağladı; ancak transferdeki eksikler hâlâ mevcudiyetini koruyor."