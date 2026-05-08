SPK haftalık bülteninde Ekinciler’in halka arzı ile çok sayıda şirketin sermaye artırımı ve milyarlarca liralık tahvil-finansman bonosu ihraç başvurularının onaylandığı duyuruldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Bültene göre, Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.’nin ilk halka arz başvurusu kabul edildi.

SPK, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin 600 milyon liralık ve Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 555 milyon 795 bin liralık sermaye artırımı taleplerine onay verdi.

Kurul ayrıca, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin 1,5 milyar liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 1 milyar liralık, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin 10 milyar liralık, VDF Filo Kiralama A.Ş.’nin 10 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.’nin 30 milyar liralık, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2,5 milyar liralık ve Orfin Finansman A.Ş.’nin 2 milyar liralık tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurularını uygun buldu.

Bunun yanı sıra kurul, Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 9 milyon dolarlık, Destek Yatırım Bankası A.Ş.’nin 34 milyon 500 bin liralık ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.’nun 300 milyon euroluk tahvil ve finansman bonosu ihraç başvurularını da onayladı.

SPK ayrıca, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin 10 milyar liralık ipotek teminatlı menkul kıymet borçlanma aracı ihracı talebine de izin verdi.