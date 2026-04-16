Sermaye Piyasası Kurulu, haftalık bülteninde sermaye piyasalarına ilişkin yeni kararlarını açıkladı. Buna göre 7 şirketin bedelsiz sermaye artırımı talebi kabul edildi.

Kurul kararına göre Cem Zeytin AŞ, Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ ve Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında yer aldı.

SPK ayrıca çok sayıda şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna da izin verdi. Bankacılık, finansman, teknoloji ve sanayi sektörlerinden şirketlerin milyarlarca liralık kaynak temin sürecine onay çıktı.

Bültende, yeni fon kuruluş izinleri ile portföy yönetimi ve saklama hizmetlerine ilişkin yetkilendirme kararları da yer aldı.

Kurul ayrıca Çelebi Hava Servisi AŞ’nin bağlı ortaklığı olan Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metnini de onayladı.