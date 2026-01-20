Ekonomi Gazetecisi Erdal Sağlam, Sözcü Gazetesi'nden ayrıldı. 42 yıllık meslek hayatında kendi isteği dışında hiç kovulmadığını 'Veda yazısına' taşıyan sağlam, "Geçtiğimiz hafta yönetimden aldığı 'Sizle bu ay sonu yollarımızı ayırmak istiyoruz' telefonunun bir ilk olduğunu ifade etti.

Sağlam veda yazısında şöyle dedi:

Bizim kuşak bu mesleği sadece görevmiş gibi yapmayı tercih etmedi. Gazetecilik bizim için aynı zamanda bir yaşam tarzı. Heyecan kaybolduktan sonra bu işi sürdürmenin anlamı kalmıyor. Bu nedenle kendime tanınan süreyi beklemeden bugünden veda etmeyi tercih ediyorum

Sağlam başka mecralarda okuyucu ve izleyicileriyle buluşmaya devam edeceğini de ifade etti