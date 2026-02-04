

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu’nun Ünye ilçesinde serbest piyasada fındık fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta 230 TL seviyelerinde işlem gören fındık, bu hafta 200 TL’den alıcı buldu. Sezon başında 350 TL’ye kadar yükselen fiyatların kısa sürede bu seviyelere gerilemesi, üretici ve piyasalarda şok etkisi yarattı.

Fındık fiyatlarının maliyetlerin altına düşmesi Karadenizli üreticiyi zor durumda bırakırken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan yaşanan düşüşe sert tepki gösterdi.



“BU FİYATLAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”



Arslan Soydan, fındık fiyatlarındaki gerilemenin tesadüf olmadığını savunarak, Türk fındığını değersizleştirmeye yönelik bir süreç yaşandığını öne sürdü. Mevcut fiyatların ne ticaret, ne ihracat ne de üretim açısından kabul edilebilir olmadığını belirten Soydan, “350 TL’ye kadar çıkan fiyatların bu seviyelere çekilmesine anlam veremiyoruz” dedi.



“BU ARTIK BİR FİYAT DEĞİL, ÜLKE MESELESİ”



Fındığın stratejik ve milli bir ürün olduğunu vurgulayan Soydan, fiyatlardaki sert düşüşün yalnızca bugünü değil, geleceği de tehdit ettiğini ifade ederek, “Bu durum sadece üreticinin değil, ülkenin meselesidir. Fiyatlar üretimi doğrudan etkiliyor” diye konuştu.



“ÜRETİCİ BAHÇEDEN KOPUYOR” UYARISI



Düşük fiyatların üreticiyi bahçeden uzaklaştırdığına dikkat çeken Soydan, bakım ve girdi maliyetlerinin karşılanamaması halinde verim ve kalite kaybı yaşanacağını belirtti. “Üretici gübre atamaz, ilaçlama yapamaz hale gelirse Türk fındığında rekolte ve kalite düşüşü kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı.

“GELECEKTE BAHÇEYE BAKACAK ÇİFTÇİ BULAMAYACAĞIZ”



Sorunun uzun vadeli sonuçlar doğuracağını belirten Soydan, mevcut gidişatın devam etmesi halinde fındık tarımının sürdürülebilirliğinin tehlikeye gireceğini söyledi. “Bu yalnızca bugünün değil, yarının da sorunudur” dedi.



“FINDIK 2,5–3 MİLYAR DOLARLIK MİLLİ DEĞER”



Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşıladığını, ihracatın ise yüzde 80’inin Türkiye tarafından yapıldığını hatırlatan Soydan, üreticinin korunmasının zorunlu olduğunu vurguladı.



TMO’YA ÇAĞRI: “EN AZ 300 TL’DEN MÜDAHALE EDİLMELİ”



Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı 195-200 TL bandındaki fiyatların yetersiz olduğunu belirten Soydan, alımların 31 Aralık 2025’te sona erdiğini hatırlatarak, “TMO’nun en az 300 TL’den piyasaya yeniden müdahil olması üreticinin ortak talebidir” dedi.



“BU FİYATLAR HERKESİ ŞOK ETTİ”



Mevcut piyasadan kimsenin memnun olmadığını dile getiren Soydan, “Üretici de, tüccar da, manav da bu fiyatlardan rahatsız. Bu seviyeler herkesi şok etti” ifadelerini kullandı.