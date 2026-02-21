Sosyal medyada 'Baba kız doğada' adlı hesabıyla bilinen Murat Kurtal, eşi Sunay Kurtal'ın ani ölümüyle sarsıldı. Kurtal acı kaybını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Dostlarım can yoldaşımı, karagözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim'' ifadelerini kullanarak takipçilerine duyurdu.

Edinilen bilgilere göre 33 yaşındaki Sunay Kurtal, Ankara’daki evinde gece saatlerinde aniden rahatsızlanarak yere düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurtal kurtarılamadı.

Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Murat Kurtal, eşini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Paylaşımında, üç çocuk annesi olan eşine duyduğu sevgiyi dile getiren Kurtal, bir süre sosyal medya hesabını kullanmayacağını ve çocuklarıyla ilgileneceğini ifade etti. Kurtal'ın acısını duyurduğu paylaşımı ise şöyle:

“Baba Kız Doğada” hesabı, Kurtal’ın kızlarıyla birlikte doğa ve günlük yaşam içerikleri paylaştığı bir platform olarak biliniyordu.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI URALOĞLU İKİZLERİ AĞIRLAMIŞTI

Baba ve kızlarının uçak inişlerini izlerken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görünce Kurtal’ın ikiz kızları Erva ve Zümra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda bir araya gelmişti.