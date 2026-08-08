YÖN Araştırma, 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinin ikinci tur simülasyon sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.
Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya
YÖN Araştırma'nın son anketine göre AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur yarışında Mansur Yavaş'ın gerisinde kalıyor.Cemile Kurel
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51 İlde 3 Bin Kişiyle Yapıldı
1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde 51 ilde toplam 3 bin kişiyle yüz yüze yapıldı.
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Erdoğan İle Yavaş Karşı Karşıya
Araştırmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında geçecek olası bir ikinci turda hangi adaya oy verecekleri soruldu.
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Anket sonuçlarına göre:
Mansur Yavaş: yüzde 53,4
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Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 46,6 olarak ölçüldü.
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Anket sonuçları, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin siyasi dengelere dair önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.
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