Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya

Erdoğan İle Yavaş Karşı Karşıya

Araştırmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında geçecek olası bir ikinci turda hangi adaya oy verecekleri soruldu.