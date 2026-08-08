Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya

Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya

YÖN Araştırma'nın son anketine göre AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur yarışında Mansur Yavaş'ın gerisinde kalıyor.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya - Resim: 1

YÖN Araştırma, 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinin ikinci tur simülasyon sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

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Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya - Resim: 2

51 İlde 3 Bin Kişiyle Yapıldı

1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde 51 ilde toplam 3 bin kişiyle yüz yüze yapıldı.

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Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya - Resim: 3

Erdoğan İle Yavaş Karşı Karşıya

Araştırmada, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında geçecek olası bir ikinci turda hangi adaya oy verecekleri soruldu.

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Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya - Resim: 4

Anket sonuçlarına göre:

Mansur Yavaş: yüzde 53,4

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Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya - Resim: 5

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 46,6 olarak ölçüldü.

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Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya - Resim: 6

Anket sonuçları, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin siyasi dengelere dair önemli bir veri olarak değerlendiriliyor.

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Son seçim anketi seçmen tercihini ikinci tura bırakıyor: Erdoğan ve Yavaş karşı karşıya - Resim: 7
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