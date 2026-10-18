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Kaynak: İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski komşular arasında yaşanan husumet cinayetle sonuçlandı. Daha önce tartışma yaşadığı alt kat komşusuyla aynı binada oturmak istemediği için evini boşaltarak başka bir yere taşınan 35 yaşındaki Hakan Turak, geride kalan birkaç eşyasını almak üzere eski adresine döndü. Burada yeniden karşılaştığı komşusuyla tartışan Turak, silahla vurularak yaşamını yitirdi.

SON 3-4 PARÇA EŞYASINI ALMAYA GELMİŞTİ

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Turak ile alt kat komşusu Selim T. arasında daha önce çeşitli tartışmalar yaşandı. Yaşanan anlaşmazlıkların ardından Turak, oturduğu evden taşınma kararı aldı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde tamamlayan Turak, evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak için eski binasına geldi.

HUSUMETLİ KOMŞUSUYLA YENİDEN KARŞILAŞTI

Eşyalarını almak üzere binaya gelen Turak, daha önce anlaşmazlık yaşadığı alt kat komşusu Selim T. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Selim T., yanında bulunan silahla Hakan Turak'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 35 yaşındaki adam, ağır yaralanarak yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hakan Turak, kalbi durmuş halde hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Turak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Olayın ardından polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Hakan Turak'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen alt kat komşusu Selim T. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.