Metropoll Türkiye'nin Nabzı Ocak 2026 yılında yaptığı bir ankette katılımcılara ‘Geçim şartlarınızın iyileşmesi için bir iktidar değişikliğinin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?’ sorusu yöneltildi.

15 - 21 Ocak arasında bin 219 kişi üzerinden yapılan ankette yüzde 67,1’i iktidar değişikliğini isterken, yüzde 31,4’ü ise hayır yanıtını verdi. Fikrini belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 1,5 çıktı.

AKP VE MHP SEÇMENİN TERCİHİ BİR YILDA DEĞİŞTİ

Ankette dikkat çeken ise MHP ve AKP içerisinde iktidarın değişmesini isteyenlerin olması oldu. AKP'de 2025 yılında yüzde 33,2’si iktidar değişikliğini isterken, bu oran 2026 yılında 6 puan üzerinde artış ile yüzde 39,7 oldu. MHP’de ise yüzde 39,3 çıkarken, 2026 yılında 41,3 seviyelerine çıkması dikkat çekti.

14 Mayıs 2023 Milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre "Evet/Hayır" dağılımı (Ocak 2025 - Ocak 2026 karşılaştırması):