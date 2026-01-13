Vatandaşlar ekonomik kriz, art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. Yüzde 27 zamla açlık sınırının altında 28.075 TL olarak açıklanan asgari ücrete ve asgari ücretin altında kalan 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşına sadece yaklaşık bin lira gelen ek zamma tepki yağmaya devam ediyor.

GÜNDEMAR Araştırma'nın 20-26Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 60 ilde 2 bin 365 vatandaşla yaptığı son anket dikkat çekti.

İşte ankette öne çıkan başlıklar...

EKONOMİK GİDİŞAT KÖTÜ

Toplumun yaklaşık dörtte üçü 2025 yılının genel olarak kötü geçtiğini belirtirken, ekonomik gidişatın kötü olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 82 oldu.

EKONOMİ İYİ OLACAK DİYENLERİN ORANI YALNIZ YÜZDE 12

2026 yılında Türkiye ekonomisinin "iyi" olacağına inanların oranı yalnızca yüzde 12 oldu. Vatandaşın yüzde 29'u 2026'ın 2025 yılı gibi benzer şekilde devam edeceğine inanırken, "kötü olacak" diyenlerin oranı yüzde 56.

ADALET VE HUKUK SİSTEMİ KÖTÜYE GİDİYOR

2025 yılında Türkiye için genel gidişin kötü olduğuna inanan vatandaş, yüzde 77’lik bir oranla “adalet ve hukuk sisteminin” de kötü gittiğini ifade etti.

Ankete göre vatandaşın 2026 yılı için önceliği ise yüzde 66 ile ekonomik durum, yüzde 18 ile “adalet ve hukukun üstünlüğü” oldu.