ORC Araştırma Şirketi tarafından 1-9 Eylül 2026 tarihleri arasında 20 ilde 15 bin 300 katılımcı ile CATI Yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçları dikkat çekti.
Son anket sonuçları açıklandı: İşte il il YENİ Parti ve CHP oyları…
ORC Araştırma Şirketi, 20 ilde çarpıcı bir araştırmaya imza attı. “Buz Pazar Seçim Olsa İl İl Yeni Parti ve CHP Oy Oranları” konulu araştırmada YENİ Parti ve CHP’nin oy oranları ortaya çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
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YENİ Parti’nin Elazığ dışında kalan illerde CHP’yi geride bıraktığı ve 19 ilde öne geçtiği görüldü.
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YENİ Parti'nin en çok oy aldığı iller, Muğla, Manisa ve Tekirdağ olurken, aradaki oy farkının en az olduğu iller ise Ankara, İstanbul ve Antalya olarak göze çarptı.
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YENİ Parti’nin en çok oy aldığı il yüzde 35,4 ile Muğla olurken, CHP’nin en çok oy aldığı il ise yüzde 19,7 ile Elazığ oldu.
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İki ilin en az oy aldığı ilin Konya olması ise dikkat çekti.
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ORC’nin bu anketi, olası bir seçimde muhalefetin dağınık halinin neden olacağı sonuçları da gözler önüne serdi.
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