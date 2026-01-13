Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında, Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayata geçirilen "Söğüt'te Marul Daha Bi' İyi Projesi" başarıyla sonuçlandı.

Mikroklima iklimi ve örtü altı sebze üretimiyle öne çıkan Söğüt'te; Geçitli ve Hamitabat köylerinde 10 üretici İyi Tarım Uygulamaları ile üretim yaptı. İl Müdürü Çetin Ayvalık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi, üreticilerle bir araya geldi.

Yapılan denetimler ve analizler sonucunda, 10 üreticinin tamamı pestisit kalıntısız üretim yaparak İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandı.

Proje ile sağlıklı gıda üretimi, çevreyle uyumlu tarım, izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik destekleniyor. 2026 yılında İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilere 527 TL/dekar destek sağlanacak.

Sertifikalar, Hamitabat Köyü'nde düzenlenen törenle üreticilere takdim edildi.