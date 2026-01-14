BİR REDDEDİŞ BAŞKALDIRININ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

ABD’de siyahlara yönelik ayrımcı Jim Crow yasalarına meydan okuyarak otobüste bir beyaza yer vermeyi reddeden ilk isim olan Claudette Colvin, yaşamını yitirdi.

1955 yılında henüz 15 yaşındayken yaptığı bu tarihi başkaldırıyla tanınan Colvin, Texas'ta 86 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüne ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

MÜCADELENİN SEMBOL İSMİ OLDU

Colvin, Alabama’nın Montgomery kentinde 1955 yılında, ırk ayrımcılığının uygulandığı bir şehir otobüsünde beyaz bir kadına yer vermeyi reddederek Jim Crow düzenine açıkça karşı çıktı. Bu eylemiyle, ABD’deki sivil haklar mücadelesinin sembol isimlerinden biri haline geldi.

Claudette Colvin’in bu çıkışından aylar sonra, yine Montgomery’de Rosa Parks benzer bir direniş sergilemiş ve olay geniş çaplı bir boykot hareketine dönüşmüştü.

JIM CROW YASASI NEYDİ?

Jim Crow yasaları kapsamında otobüslerde koltuklar ırka göre ayrılıyordu. Siyah yolcular arka sıralarda oturmak zorundaydı; beyazlara ayrılan bölüm dolduğunda ise siyah yolculardan yerlerini boşaltmaları istenebiliyordu. Ayrıca siyahların beyazlarla yan yana oturmasına da izin verilmiyordu. Jim Crow yasaları Yeniden Yapılanma Dönemi'nde (1865-1877) başladı ve 1964'e kadar devam etti. 1964'teki Medeni Haklar Yasası ile resmen kaldırıldılar.

2 Mart 1955’te, Montgomery şehir otobüsüne binen Colvin ve üç siyah yolcuya, şoför tarafından yerlerini değiştirmeleri söylendi. Diğer yolcular kalkarken Colvin koltuğunda kalmayı sürdürdü. Bunun üzerine şoför polisi çağırdı ve Colvin gözaltına alındı.

MAHKEME CEZA VERDİ

Genç yaşına rağmen direnişinden vazgeçmeyen Colvin, kamu düzenini bozmak, ayrımcılık yasalarını ihlal etmek ve bir polis memuruna saldırmak suçlamalarıyla yargılandı. Mahkeme tarafından para cezası ve denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Claudette Colvin, adı uzun süre geri planda kalsa da, ABD’de ırk eşitliği mücadelesinin temel taşlarından biri olarak tarihteki yerini koruyor.