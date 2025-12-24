Özdemir Yılmaz (65) idaresindeki 58 KA 488 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun ilçeye bağlı Yukarıkale Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fatma (63) ve Seladdin Yılmaz (92) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özdemir Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma ve Seladdin Yılmaz'ın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.