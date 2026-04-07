Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 karayolu Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. Suşehri yönünden Tokat istikametine seyir halinde olan Azer Çelik idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Azer Çelik ile araçta bulunan Serkan Durna ve Yasin Mete yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen Suşehri İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.