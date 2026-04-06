Sivasspor, Trendyol 1. Lig’de Esenler Erokspor ile oynanan maçın ardından sakatlık haberiyle sarsıldı.

EMİRHAN BAŞYİĞİT’TE CİDDİ SAKATLIK

Karşılaşmada sakatlanan Emirhan Başyiğit’in sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapıldı.

Açıklamada, oyuncunun sağ omuz ekleminin maç sırasında çıktığı ve sonrasında kendiliğinden yerine oturduğu belirtildi.

KIRIK VE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerin ardından genç futbolcunun sağ omuz başında kırık ve yırtık tespit edildiği ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirme şöyle:

"Oyuncunun yapılan kontroller sonucunda sağ omuz başında çökme kırığı ve anterior labrum yırtığı tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir."