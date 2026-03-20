Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen denetimlerde dikkat çeken bir uyuşturucu yakalaması yapıldı. Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bulgaristan tarafında bulunan Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’nda durdurulan, 38 yaşındaki Türk vatandaşı I.D.’nin kullandığı yabancı plakalı tır detaylı incelemeye alındı. Aramada, sürücü koltuğu üzerindeki torpido bölümünün sol kısmında oluşturulan gizli bir bölme tespit edildi.

Bu bölümde, toplam 14 kilo 120 gram ağırlığında, macun kıvamında madde içeren 7 paket bulundu. Yapılan ilk testlerde ele geçirilen maddenin yüksek riskli uyuşturucular arasında yer alan sentetik kannabinoid olduğu belirlendi.

Olayın ardından sürücü gözaltına alınırken, Haskovo Bölge Savcılığı’nın talimatıyla şüphelinin 72 saate kadar gözaltında tutulmasına karar verildi. Soruşturma sürüyor.