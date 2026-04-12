“NASIL KATİL OLUNUR”

Başrollerinde Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace ve Bill Camp’in yer aldığı film, kara mizah, gerilim ve dramı harmanlıyor. Yönetmen John Patton Ford, servet kavgası içinde kendini bulan Beckett’ın, miras yarışında öne geçmek için karanlık bir yola sapmasını konu alıyor.

“BİTMESİN HİKAYEMİZ”

Robert Ronny imzalı romantik dram, genç yaşta başlayan bir aşkın ciddi bir hastalıkla sınanan duygusal yolculuğunu anlatıyor. Oyuncular arasında Bryan Domani, Vanesha Prescilla ve Davina Karamoy bulunuyor.

“AÇLIK OYUNLARI”

Açlık Oyunları yeniden beyaz perdede. Yönetmen Gary Ross imzalı yapımda Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth ve Josh Hutcherson distopik bir hayatta kalma mücadelesine hayat veriyor.

“TİMUR: BİR FATİH’İN YÜKSELİŞİ”

Christian Mortensen’in başrolde olduğu film, yönetmen Jacob Schwarz imzasıyla Timur’un Orta Asya bozkırlarındaki iktidar yolculuğunu epik bir dille anlatıyor.

“KOPYA KAĞIDI”

Khaled Diab yönetmenliğindeki Mısır yapımı komedi, sınav sırasında beklenmedik bir ölümün ardından panikleyen öğrencilerin kopya düzenini gizleme çabasını eğlenceli bir dille işliyor. Oyuncular arasında Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed ve Kamal Abu Raya yer alıyor.

“KUL DİLEMMA”

Mehmet Emin Yıldırım yönetmenliğindeki gerilim filminde, bastırılmış geçmişiyle yüzleşen bir adamın tek bir gecede karanlık sırlarla karşılaşması anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar ve Sadi Celil Cengiz bulunuyor.

“IRON LUNG”

Yönetmen ve başrolünde Mark Fischbach yer alıyor. Oyuncular Caroline Kaplan ve Troy Baker ile birlikte, kıyamet sonrası bir evrende “Iron Lung” adlı denizaltıyla bilinmeyen bir okyanusu keşfe çıkıyor.

“KARABASAN”

Mesut Çetin yönetmenliğindeki yerli korku filminde Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer ve Ali Buga rol alıyor. Film, kabuslarla gerçek arasındaki sınırın bulanıklaştığı bir korku hikâyesi sunuyor.

“KUTUP KAHRAMANLARI”

Aleksey Zamyslov imzalı animasyon film, buzlarla kaplı kutup bölgelerinde geçen hızlı tempolu bir macera ile özellikle genç izleyicilere hitap ediyor.