Silivri’de gece saatlerinde yaşanan trafik kazasında, Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil önce önündeki araca çarptı, ardından bariyerlere saplandı. Kazada otomobil sürücüsü 20 yaşındaki Kaan Ö. araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Diğer otomobilde bulunan iki kişi ise yaralı olarak itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda trafik bir süre yan yoldan verildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.