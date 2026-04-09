Şili'nin başkenti Santiago'da, Pinochet diktatörlüğü döneminde gözaltındayken kaybolan vatandaşların yakınları ve üniversite öğrencileri, "Gözaltındayken Kaybolanları Arama Planı" personelinin işten çıkarılmasını protesto etti. Kayıp yakınları ve öğrencilerin katıldığı eylemde, kararın geçmişle yüzleşme sürecine zarar verdiği vurgulandı.
Şili'de kayıp yakınlarından, Kast hükümetine protesto
Haberi Paylaş
Kaynak: AA