Yeniçağ Gazetesi
09 Nisan 2026 Perşembe
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları

Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları

Kars’ta görev yapan dört kadın trafik polisi, yılın ilk üç ayında 30 bin aracı denetleyerek kural ihlallerine savaş açtı. Kentin trafik yükü emanet edilen kadın polisler, bir taraftan da kavşak ve yollarda sürücüleri bilinçlendiriyorlar.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 1

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polisler Hatice Uslu, Burcu Sevindik, Sevaser Sunu Coşkun ve Eda Gökçe; kentte trafik akışını düzenleme, yol kontrolleri yapma ve kural ihlallerini önleme gibi kritik görevleri titizlikle yürütüyor.

1 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 2

Görev aldıkları yol ve kavşaklarda kurallara uyulmasını sağlayan kadın polisler, kusuru olanlara göz açtırmıyor.

2 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 3

Polisler, kent genelinde 2'şerli ekipler halinde görev yaptı ve 2026 yılının ilk üç ayında 30 bin aracı denetledi.

3 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 4

Hatice Uslu, büyük bir gururla 8 yıldır yaptığı mesleğinde, amir ve müdürlerin uygun görmesiyle trafik polisi olduğunu söyledi.

4 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 5

Uslu, "İlk müdahale eden kişiler biz olduğumuz için bu esnada hem yaralılarla ilgilenip hem de yolda ve güvenliğini sağlamak için mücadele veriyoruz.

5 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 6

Bu kapsamda ikisini aynı anda yapabilmek ve soğukkanlı davranabilmek bazen zor olabiliyor.

6 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 7

Biz onurlu bir mesleğin üniformasını taşıyoruz. Bunu gençlerimize örnek olarak teşkil etmek bizim için onur ve gurur verici bir durum. Yapmış olduğum meslekten mutluyum ve gururluyum" dedi.

7 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 8

Sürücüleri de uyaran Uslu, "Öncelikle trafiğin bir trafik değil de yaşam biçimi olduğunun farkına varsınlar. Burada insanlar trafikte sabırlı davranırsa yani kitlenme noktasına gelmeden herkes güvenli bir şekilde trafiğin akışına uygunluk sağlasa herhangi bir problem yaşanmayacaktır" diye konuştu.

8 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 9

10 yıllık polis memuru Burcu Sevindik ise görevini özverili bir şekilde yerine getirmeye çalıştığını söyleyerek, "Bizim mesleğimiz, stresli bir meslek. Bu stresi çocuğum, ailem ve eşimle kaliteli vakit geçirerek azaltmaya çalışıyorum.

9 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 10

Sosyalleşmeye dikkat ediyorum. Müsait olduğum zaman çocuğumla hobilerimizi uyguluyorum. Mesleğin getirdiği stresi en aza indirebilmek için en azından ailem, çocuğum, arkadaşlarımla kaliteli vakit geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

10 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 11

"Kırmızı ışık kurallarına uysunlar, hız ihlali yapmasınlar, yayalara yol versinler. En çok da benim tavsiye ettiğim unsurlardan bir tanesi agresif sürücülere yönelik bir tutum, yani lütfen birbirlerine empati göstersinler. Herkesin bir hayat telaşı var. Herkesin bir yorgunluğu, stresi var. Hani birbirimizi trafikte anlayışla karşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum.

11 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 12

Hani birbirimizi trafikte anlayışla karşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum.

12 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 13
13 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 14
14 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 15
15 16
Bir ilin trafiği kadın polislere emanet: Kars’ın gizli kahramanları - Resim: 16
16 16
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro