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Kaynak: ANKA

15 ay önce tutuklanan ve 2 ay önce hakkında dava açılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 53 sanıklı davanın ilk duruşmasına ikinci gününde devam ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Davası'nda da yargılanan tutuksuz sanık Serbülend Danış'ın mahkeme tarafından hazırlanan sıraya göre pazartesi günü alınacak olan savunması, duruşmada hazır bulunmaması nedeniyle alınmamıştı. Danış'ın avukatı pazartesi günkü duruşma sırasında Danış’ın duruşmada hazır bulunduramadıklarını ve mazereti mahkemeye sunacağını belirtmişti.

Bugünkü oturum sırasında mahkeme başkanı, Danış’ın durumunu avukatına sordu. Avukatın Danış’ın bugün de duruşmaya katılmadığını söylemesi üzerine mahkeme başkanı 1 saat süre verdi.

1 saatlik sürenin dolması üzerine mahkeme başkanı, duruşmada hazır edilmeyen Danış için mazeret de sunulmaması gerekçesiyle “Yakalama kararı çıkartıyoruz” dedi.

Duruşma ikinci gününde bugün Nazif Gönen, Ercan Aş, Çağlar Ersoy’un savunmalarının alınması ve çapraz sorgularının yapılmasıyla devam etti.