Sigara paketlerinden daha fazla para alınacak: Kesilecek tutar ortaya çıktı

SİGARA PAKETİNDEN 20 LİRA KATKI PAYI ALINACAK

Hazırlanan taslağa göre, paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 lira, paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 lira katkı payı kesilmesi tahmin ediliyor. Türkiye genelinde yıllık ortalama 5,5 milyar paketlik sigara tüketimi göz önüne alındığında, yalnızca tütün ürünleri kanalıyla fona yıllık yaklaşık 110 milyar liralık dev bir gelir aktarılması bekleniyor.