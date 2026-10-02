Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Sigara paketlerinden daha fazla para alınacak: Kesilecek tutar ortaya çıktı

Sigara paketlerinden daha fazla para alınacak: Kesilecek tutar ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı, toplum sağlığını koruma ve önleyici sağlık hizmetlerini finanse etme amacıyla "Sağlıklı Hayata Katkı Fonu" kurmaya hazırlanıyor. Kanun teklifi taslağına göre sigara paketlerinden 20 TL, atıştırmalıklardan ise satış fiyatının yüzde 20'si oranında katkı payı kesilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sigara paketlerinden daha fazla para alınacak: Kesilecek tutar ortaya çıktı - Resim: 1

ŞEKERLİ İÇECEKLER VE ATIŞTIRMALIKLAR DA KAPSAMA DAHİL EDİLDİ Kurulması beklenen fonun gelirleri yalnızca tütün mamulleriyle sınırlı olmayacak. Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren diğer gıda grupları da fon kapsamına alındı.

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Sigara paketlerinden daha fazla para alınacak: Kesilecek tutar ortaya çıktı - Resim: 2

Yeni düzenleme kapsamında tütün ürünleri, şekerli içecekler ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklardan fon kapsamında katkı payı kesintisi gerçekleşec

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Sigara paketlerinden daha fazla para alınacak: Kesilecek tutar ortaya çıktı - Resim: 3

SİGARA PAKETİNDEN 20 LİRA KATKI PAYI ALINACAK

Hazırlanan taslağa göre, paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 lira, paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 lira katkı payı kesilmesi tahmin ediliyor. Türkiye genelinde yıllık ortalama 5,5 milyar paketlik sigara tüketimi göz önüne alındığında, yalnızca tütün ürünleri kanalıyla fona yıllık yaklaşık 110 milyar liralık dev bir gelir aktarılması bekleniyor.

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Sigara paketlerinden daha fazla para alınacak: Kesilecek tutar ortaya çıktı - Resim: 4

Düzenleme doğrultusunda:

Şekerli içeceklerden içerdiği şeker oranına göre 100 mililitre başına 5 liraya kadar,

Aşırı tüketimi önerilmeyen atıştırmalık ürünlerden ise satış fiyatının yüzde 20'si oranında katkı payı alınması bekleniyor.

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Sigara paketlerinden daha fazla para alınacak: Kesilecek tutar ortaya çıktı - Resim: 5

KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanan 25 maddelik kanun teklifi taslağının, AK Parti grubunda yapılacak teknik incelemelerin ardından son halini alarak sonbahar döneminde TBMM gündemine sunulması bekleniyor.

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