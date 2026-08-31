Trabzon'dan 2018 yılında satın aldığı 2006 model Mercedes marka otomobilinin ceza durumunu kontrol etmek isterken acı gerçekle karşılaşan Selim Calap, aracının üzerinde hak mahrumiyeti bulunduğunu öğrendi. Yasal incelemeler sonucunda Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2010 yılından bu yana devam eden bir dava dosyası olduğu ortaya çıktı. Yapılan ekspertiz ve adli incelemelerde aracın şasi numarasında veya donanımında herhangi bir oynama (çenç) bulunmadığı, ancak gümrük vergisini düşük ödemek amacıyla ülkeye buzdolabı veya klima gibi "beyaz eşya" beyanıyla sokulduğu tespit edildi.
Sıfır araç diye aldı, buzdolabı çıktı: e-Devlet'e giren sürücü hayatının şokunu yaşadı
2018 yılında satın aldığı Mercedes marka otomobilinin trafik cezasını kontrol etmek için e-Devlet'e giren Selim Calap, tüm vergileri ödenen ve muayenesi yaptırılan lüks aracın Türkiye'ye gümrükten "beyaz eşya" olarak sokulduğu anlaşıldı.Kaynak: İHA
TESADÜFEN ÖĞRENDİM, MAĞDUR DURUMDAYIZ
Eylül ayında rutin bir kontrol sırasında durumu fark ettiğini belirten araç sahibi Selim Calap, mağduriyetini şu sözlerle dile getirdi:
"Geçen yıl eylül ayında e-Devlet üzerinden trafik cezası var mı diye kontrol yaptım. Uygulamada aracımda hak mahrumiyeti olduğunu öğrendim. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2010 yılında dava açılmış. Ben geçen yıla kadar bunu bilmiyordum, tesadüfen öğrendim. Araç yurt dışından bir şekilde beyaz eşya olarak sokulmuş, araştırmalarımız neticesinde bize öyle söylendi. Beyaz eşya olayı şok etkisi oluşturdu. Neticede arabamız var ama beyaz eşya olarak gözüküyor; buzdolabı mı, çamaşır makinesi mi bilmiyorum. Şu an mağdur durumdayız, satmak istesek satamıyoruz."
DEVLETİMİZDEN BU İŞİN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ
Yasal sürecin devam ettiğini belirten Calap, 30 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacaklarını ifade ederek açıklamasını sürdürdü:
"Bu yılın mart ayında mahkememiz oldu ve 6 ay sonrasına ertelenmişti. Yani 30 Eylül'de yeniden mahkememiz olacak. Ben aracımdan memnunum. Devletimizden bu işin çözülmesini istiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla benim aracım üzerinde yaklaşık 1000 mağdur var ama genel olarak bu şekilde ise yaklaşık 10 bin mağdurun olduğu duyumunu aldık. Aracımın her vergisini ödedim, muayenesini yaptırdım. Herhangi bir borcum da yoktur. İnşallah önümüzdeki mahkeme sürecinde bu iş çözülür diye ümit ediyoruz."
GÜMRÜK VERGİSİNİ DÜŞÜK ÖDEMEK İÇİN KATAKULLİ YAPMIŞLAR
Otomobilin 2018 yılındaki alım sürecinde ekspertiz kontrollerini gerçekleştiren uzman Sami Tarcan, araçta fiziksel bir usulsüzlük olmadığını ancak gümrük beyanında oyun yapıldığını vurguladı:
"Geçen yılın eylül ayında beyefendi beni aradı, konuyu anlattı. Kendisi aracına hak mahrumiyeti konulduğunu rastgele e-Devlet'ten öğreniyor. Hak mahrumiyetinin konmasının sebebini araştırdığımızda ise aracın gümrükten beyaz eşya olarak sokulmasını öğrendik. Gümrük vergisini düşük ödemek için orada bir katakulli yapılmış. Dava 15 yıldan beri sürüyor ve beyefendinin bundan haberi yok. Bu süreç içerisinde aracını satsaydı bu kez kendisi de şüpheli durumuna düşecekti. Bu aracın üzerinde 1085 müşteki var. En azından araç çenç değil, çenç olsaydı el konulacaktı. Bu problemin bir an önce çözülmesi lazım."
KARŞINIZDA ARABA GÖRÜYORSUNUZ AMA BUZDOLABI YA DA KLİMA OLARAK GÖRÜNÜYOR
Emsal vakaların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Tarcan, mağduriyetin boyutunu şu ifadelerle açıkladı:
"Şöyle düşünün, karşınızda araba görüyorsunuz ama buzdolabı ya da klima olarak görünüyor. Ben bunu araba diye almışım, gümrükte klima ya da buzdolabı olarak gözüküyor. Siz araba diye alıyorsunuz, devlet 'Siz araba almamışsınız klima, beyaz eşya almışsınız' diyor. Ben bunun yıllardan beri vergisini ödemişim, muayenesini ödemişim, sigortasını yapmışım, kaskosunu yapmışım ama siz şimdi 'Bu araba buzdolabı ya da klima olarak sokulmuş' diyorsunuz. E buradaki mağduriyetim ne olacak? Toplamda 10 bin araç varmış bu şekilde. Sadece bu arabada değil, Giresun'da 19 sene binip aracına el konulan da var. Kendisi ekstra bir vergi ödemiş ve arabayı geri almış."
İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLARA BÜYÜK UYARI
Gümrükte yapılan bu tür usulsüzlüklerin standart ekspertiz işlemlerinde anlaşılamayacağını belirten oto ekspertiz uzmanı Sami Tarcan, araç alacak kişilere şu hayati uyarılarda bulundu:
"Bunu ekspertiz anlayamaz. Aracın ekspertizini yaparsınız ve şase numarasında oynama yoksa problem yok. Peki burada alıcılar ne yapacak? Servisten arabanın gümrük çıkışlı mı, bayi çıkışlı mı, yoksa vergi barışından mı alınmış bunları öğrenecekler. Eğer ki vergi barışı yapılmışsa yetkili kurumdan bir belge almaları gerekiyor; 'Vergi barışı yapılmıştır, herhangi bir hak mahrumiyeti yoktur' diye. Bu gibi konuların önüne geçilmesi için öncelikle aracın ekspertize sokulması, şase numarasının özellikle kontrol edilmesi gerekiyor. Şase numarasında herhangi bir oynama yoksa aracın yetkili servisten de kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer ki araç bayi çıkışlıysa yetkili serviste sorun olmaz. Bayi çıkışlı değilse araç sahibiyle birlikte vergi dairesine gidilerek araştırma yapılması gerekiyor. Eğer ki araştırma yapılmadan satın alındıysa maalesef ki bu arkadaşımız gibi mahkemelerle uğraşacak."