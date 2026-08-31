Sıfır araç diye aldı, buzdolabı çıktı: e-Devlet'e giren sürücü hayatının şokunu yaşadı

KARŞINIZDA ARABA GÖRÜYORSUNUZ AMA BUZDOLABI YA DA KLİMA OLARAK GÖRÜNÜYOR

Emsal vakaların sayısının oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Tarcan, mağduriyetin boyutunu şu ifadelerle açıkladı:

"Şöyle düşünün, karşınızda araba görüyorsunuz ama buzdolabı ya da klima olarak görünüyor. Ben bunu araba diye almışım, gümrükte klima ya da buzdolabı olarak gözüküyor. Siz araba diye alıyorsunuz, devlet 'Siz araba almamışsınız klima, beyaz eşya almışsınız' diyor. Ben bunun yıllardan beri vergisini ödemişim, muayenesini ödemişim, sigortasını yapmışım, kaskosunu yapmışım ama siz şimdi 'Bu araba buzdolabı ya da klima olarak sokulmuş' diyorsunuz. E buradaki mağduriyetim ne olacak? Toplamda 10 bin araç varmış bu şekilde. Sadece bu arabada değil, Giresun'da 19 sene binip aracına el konulan da var. Kendisi ekstra bir vergi ödemiş ve arabayı geri almış."