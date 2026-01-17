Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, 2023 senesinde memura verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de verilmesi istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuru yapmıştı.

SGK’dan bir ay içinde olumlu ya da olumsuz yanıt bekleyen Çilesiz, SGK’dan herhangi bir yanıt alamamasının ardından Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne "emeklinin zam hakkı ödenmediğini" ifade ederek, SGK aleyhine dava açmıştı.

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, seyyanen zammın memura verilip memur emeklisine verilmemesinin Anayasa’nın hukuk devleti, eşitlik, Anayasa’nın üstünlüğü, mülkiyet hakkı, ücretin emeğin karşılığı olması ve sosyal güvenlik hakkına ilişkin hükümlerine aykırı olduğunu ifade etti. Gündoğan, bu sebeple dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilerek "somut norm denetimi yapılması ve ilgili düzenlemenin iptal edilmesi" gerektiğinin altını çizdi.

Mahkeme davanın reddine karar verdi

Ankara 9. İdare Mahkemesi, memura verilen seyyanen zammın memur emeklisine verilmemesi ile ilgili davanın reddini karar verdi. Gerekçede, şu ifadeler kullanıldı,

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15 Temmuz 2023 tarih ve 32249 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7456 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen Ek 40. maddesi kapsamında ödenmesi öngörülen ilave ödemenin yalnızca görevde olan kamu görevlilerine görev aylıklarına ek olarak ilave ödeme adıyla ödeneceğinin düzenlendiği, ilave ödeme tutarının ilgililerin emekliliklerinde emekli aylıklarına da ilave edileceğine dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden, kamu çalışanlarına ödenmesi öngörülen ilave ödemenin memur emeklilerine uygulanması istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde yürürlükte bulunan meri mevzuat hükümleri uyarınca hukuka aykırılık görülmemiştir."